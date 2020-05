Umělec kreslí portréty legendárních vozů na stránky novin. Výsledek nemá obdoby

Říká se, že hezkou ženu můžete klidně navléct i do potrhaného jutového pytle a pořád bude vypadat skvěle. Stejně tak máme dojem, že je vlastně úplně jedno, na co konkrétně, respektive s čím bude talentovaný člověk malovat nebo kreslit, když to skutečně umí. Výsledek bude pořád umění, které vás posadí na zadek.

Jestli s vámi udělají něco podobného obrázky Adama Ambra z amerického Michiganu, to netušíme. Ta krása je pořád v oku toho, co se dívá, a ne každý bude mít na práci podobného typu stejný názor. Dovolíme si ale v tomto případě malou výjimku z nestrannosti a rovnou říkáme, že tohle je prostě nádhera.

Jak Adam říká na své stránce, vyrostl v třípokojovém domku, který měl garáž pro pět aut. A to už je genius loci svého druhu, který se na vás může nějakým způsobem podepsat. Stalo se. Adama auta jednoduše přitahovala a stejně tak i vše s nimi spojené. Třeba reklamní stránky v novinách, které se pro něj staly prvním plátnem.

Dnes pracuje na plný úvazek jako architekt, kreslit ale nepřestal. S pomocí pera a fixek dál tvoří na úžasné obrázky ikonických, legendárních či jinak zajímavých starších automobilů. A místo plátna nebo čistého listu papíru pořád používá… stránky novin a časopisů.

Jeho dílo zaujalo natolik, že v rámci uměleckých kruhů vyhrál spoustu cen, především je ale o jeho atypické obrazy značný zájem. A tak je začal nabízet. Jestli si tuto pozornost Adam Ambro zaslouží, posuďte sami. Nám ale přišla jeho práce příliš zajímavá a originální na to, abychom ji mohli ignorovat.