Jednatřicet let staré nákladní auto Volvo FL6 HGV jde 14. září v rámci aukční síně Bonhams do prodeje. Cena? Podle informací Bonhams by měla dosáhnout až 1,8 milionu dolarů (41,8 milionu korun).

Náklaďák je totiž kompletně pokrytý graffiti světově známého umělce Banksyho. S pomalovanou plochou činící 80 metrů čtverečních jde podle dražebníků o „největští práci, kterou kdy Banksy vytvořil“. Informoval o tom server CNN.

Aukční síň uvedla, že Banksy začal tvořit graffiti pro toto vozidlo ve Španělsku na přelomu milénia. „Hlavní poselství tohoto díla je anarchie - Jsme proti nim a my vyhrajeme,“ uvedla síň ve svém prohlášení a dodala, že slavný umělec strávil prací na tomto automobilu dva týdny.

Na nákladním vozidle, které je nyní cenovým ekvivalentem supersportu LaFerrari, najdete například siluetu mužské postavy rozbíjející kladivem televizi či skupinu vojáků, která utíká před dělem. Vozidlo s názvem „Turbo Zone Truck“ je zaznamenáno také v Banksyho knize z roku 2005 „Wall and Piece“.

„Banksy je patrně nejdůležitějším umělcem, který se objevil od začátku tisíciletí,“ uvedl jeden z šéfů aukční síně Bonhams Ralph Taylor. „Zájem rozhodně není o techniku, ale právě o Banksyho umění,“ doplnil Taylor.

Autor: Jiří Frydlewicz