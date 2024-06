Umělá inteligence se dostává do dalších Volkswagenů. Povídat si s vámi bude golf i passat

Automobilky do svých aktuálních modelů implementují ChatGPT, tedy umělou inteligenci, pro usnadnění vyhledávání nebo pro zlepšení funkcí hlasových asistentů. Stejně to dělá i Volkswagen, který měl tuto funkci třeba v elektromobilech s označením ID.3 až 7. Nyní se novinka rozšiřuje do dalších modelů, které mají nejnovější infotainment.

Konkrétně se jedná o modely Golf, Tiguan a Passat. Digitální asistent se vyvolá pomocí „Hello IDA“, případně „Ahoj Ajdo“. To je právě zajímavé, protože tato technologie je dostupná v pěti jazycích. Jedná se o anglickou a americkou angličtinu, španělštinu, němčinu, ale hlavně češtinu.

ChatGPT nemá přístup k datům přímo o autě a otázky i odpovědi jsou pro ochranu dat krátce po provedení smazány. Vedle Volkswagenu implementuje umělou inteligenci do svých aut třeba francouzská automobilka DS.