Umělá inteligence míří i do nových vozů Peugeot. ChatGPT bude součástí celé modelové řady

Po Volkswagenu, který už systém umělé inteligence ChatGPT integroval do celé řady nejnovějších modelů, se touto cestou aktualizace infotainmentů a jejich hlasových asistentů vydává i francouzský Peugeot. Automobilka oznamuje, že populární chatbot bude v rámci rozsáhlé pilotní fáze dostupný napříč celou modelovou řadou.

ChatGPT bude součástí hlasového asistentu u všech modelů vybavených hlasovým ovládáním infotainmentu Peugeot i-Cockpit, mezi které patří konkrétně nejnovější modely 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 508, 508 SW, Rifter, Traveller, Partner a Expert. Nové Peugeoty 3008 a 5008 se pak integrace umělé inteligence dočkají ke konci letošního roku.

Interakci s chatbotem vyvolá posádka jednoduše heslem „Ok Peugeot“, po kterém bude asistent využívající AI schopen odpovědět na nejrůznější otázky, držet konverzaci nebo nabídnout řadu inovativních služeb. Značka dodává, že během loňské testovací fáze využilo ChatGPT ve svých vozech přes 10.000 zákazníků.

Službu integruje Peugeot na celkem 17 evropských trzích a ve 12 různých jazycích – o které jazyky ale půjde, to zatím neupřesňuje. Do vozů českých majitelů se nicméně novinka dostane, a to od konce července společně s trhy Dánska, Irska, Norska, Švédska, Švýcarska, Belgie, Lucemburska, Nizozemska a Polska. Už nyní integraci spouští značka v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Itálii, Portugalsku a Velké Británii.

ChatGPT bude dostupný v nových i již dodaných vozech. K dosavadním majitelům zmíněných modelů se dostane on-line skrze over-the-air aktualizaci, a to v rámci balíčku Connect Plus.