Ukažte Zetko! Na konec září se chystá velký sraz roadsterů od BMW, spojíte to s výletem

Máte BMW Z? A mohli bychom ho vidět? Teda my tak úplně ne, ale v sobotu 21. září v penzionu U Vodníka v jihočeské Třeboni z toho budou mít určitě radost. Koná se zde totiž sraz právě těchto vozů. Účastníci budou moct soutěžit o nejhezčí vůz srazu nebo se zapojit do tomboly o věcné ceny. Hlavní atrakcí je ale spanilá jízda po okolí Třeboňska.

Začátek srazu je v 11:00 a konec v 16:00, přičemž na spanilou jízdu by se mělo vyrazit ve 13:30. Očekává se 40 až 50 účastníků, registrace probíhá přes facebookovou skupinu BMW Z4 Clubu. Penzion U Vodníka je vzdálený hodinu a 45 minut od Prahy a lehce přes dvě hodiny od Brna. Je to co by kamenem dohodil od Hluboké nad Vltavou.

BMW Z4 se představilo v roce 2003 v generaci E85. Druhá generace E89 se vyráběla od roku 2009 do roku 2016. Od roku 2018 je k mání aktuální třetí generace vozu, kterou lze mít dokonce s manuální převodovkou. Základní dvoulitr sDrive20i o výkonu 197 koní vyjde na 1.337.674 Kč. Na druhé straně nabídky je šestiválec M40i za 1.690.000 Kč.