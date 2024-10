Úchvatný Lexus 2054 si zahrál ve dvou filmech. Do té doby od značky nikdo nic podobného neviděl

Viděli jste film Minority Report? Je to snímek z roku 2002 odehrávající se v blízké budoucnosti, ve kterém Tom Cruise pořád někam utíká. Steven Spielberg zde zhmotnil povídku z roku 1956, no a jelikož on i Tom Cruise byly tehdy zárukou pořádné podívané (bylo to po Mission:Impossible a A.I. Umělá inteligence), nalákala kyberpunková sci-fi detektivka dostatek lidí do kinosálů k vytvoření hitu.

Povídku napsal Philip Kindred Dick a o zfilmování se uvažovalo už v roce 1992. Mělo to být vlastně pokračování filmu Total Recall, kde hrál hlavní roli Arnold Schwarzenegger. Tento film měl totiž základy v další povídce od stejného autora, jmenovala se We Can Remember It for You Wholesale. Nakonec se však rozhodlo, že Minority Report bude samostatný projekt a k samotné realizaci tak došlo až o 10 let později.

Jo, vlastně auta… Tom Cruise v tomto filmu nejen utíká. On i ujíždí. Končí tak jedna bitka s Colinem Farrellem a jeho bývalými kolegy z Precrimu. Odehrává se v plně automatizované výrobně vozů Lexus. No a na konci nejznámější scientolog v Hollywoodu vezme kramle v právě dokončeném futuristickém červeném supersportu Lexus 2054. Tohle nebylo CGI, ale skutečné auto, kterém nám v roce 2002 prezentovala automobilka Lexus. Bylo to auto postavené pro účely filmu, podobně jako Audi ve filmu Já, robot z roku 2004.

Lexus zde nemá tolik prostoru jako audi v robotické řezbě o dva roky později, ale i tak dokázal přitáhnout, protože šlo o zářivě červený objekt ve filmu, který byl barvený do tónů modré a šedé. Zároveň to tehdy muselo být celkem překvapení, protože Lexus rozhodně neměl pověst výrobce sportovních vozů. Dělal spoustu pohodlných béžových aut a za sportovní by se dal maximálně označit model SC, který se vyráběl od roku 1992 a byl odvozený od Toyoty Supra.

Lexus 2054 postavil Němec Harald Belker, známý hollywoodský rekvizitář zaměřující se na auta. Nejdřív pracoval pro Mercedes-Benz, kde byl v týmu, který byl zodpovědný třeba za design vozu Smart. Nicméně poté se postavil na vlastní nohy a začal stavět auta pro filmy. Prvním dílem byl Batmobile z filmu Batman & Robin. Dalšími díly jsou třeba Ford Mustang z Death Race, Pontiac GTO z XXX nebo design motocyklu z filmu Oblivion, kde si také zahrál Tom Cruise. O tomto pánovi si toho někdy napíšeme určitě víc.

Nyní zpět k filmu. Na tiskových stránkách Lexusu jsme našli tiskovou zprávu z roku 2002, kde se o výběru vozu do filmu vyjádřil i samotný režisér. „Jezdil jsem Lexusem 4x4 a napadlo mě, že by nás Lexus mohl doprovázet na této cestě spekulací o tom, jak bude vypadat osobní doprava za padesát let. Výsledkem našeho zkoumání je něco, co povznáší a převádí řízení na environmentální zážitek“, uvedl Spielberg.

Lexus 2054 je dvoumístný sportovní vůz, který se poté představil také jako roadster. Ve filmu je očividně poháněný elektřinou, stejně jako všechna ostatní vozidla. Jelikož musel vůz na plátně jezdit, musel mít provizorně udělaný interiér se základními ovládacími prkvy. Na designování vozu Spielberg osobně dohlížel, stavbu pak měla na starosti společnost CTEK. Lexus to ale samozřejmě neměl zadarmo, říká se, že za účast ve filmu zaplatil 5 milionů dolarů. Jde o běžný product placement, vedle Lexusu byla ve filmu Minority Report vidět třeba také hodně Nokia.

Lexus s tímto autem objezdil i pár výstav a získal několik cen. V roce 2005 si ho pak vypůjčil Michael Bay při natáčení sci-fi filmu Ostrov, který je také z blízké budoucnosti a hlavní role si tam střihli Ewan McGregor a Scarlett Johansson. Lexus 2054 si tak zahrál ve dvou filmech, což se takovým jednorázovým konceptům příliš nestává.