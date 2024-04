Ubytovat se a koupit Aston Martin. Britská značka otevřela showroom v tokijském hotelu

Tokio je pro Aston Martin významným prodejním místem, svou druhou prodejnu ve městě tak značka umístila přímo do pětihvězdičkového hotelu.

Aston Martin pokračuje v rozšiřování své globální sítě ultra luxusních showroomů. Před nedávnem britská značka otevřela vlajkovou prodejnu Q v New Yorku. Nyní přináší obdobný koncept také do japonského Tokia, kde budou mít zákazníci prohlídku modelů a personalizační možnosti automobilky k dispozici v rámci vyhlášeného hotelu The Peninsula.

Showroom vyznávající novou korporátní identitu značky je rovněž součástí postupujícího rozmachu Aston Martinu v Japonsku. Na dvou patrech o ploše 324 m² jsou vystaveny tři vozy, samozřejmě zde nechybí luxusní salonek, zatímco velká digitální dotyková plocha bude zákazníkům sloužit k personalizaci svého vysněného Astonu skrze divizi Q.

Zaměření na tu nejbohatší klientelu potvrzuje i lokace hotelu The Peninsula. Nachází se totiž ve čtvrti Ginza, jedné z nejoblíbenějších nákupních čtvrtí japonské metropole, kde najdete nóbl restaurace a bary, a právě taky obchody těch nejprestižnějších značek z celého světa.

„Tokio je jedním z nejdůležitějších center luxusu na světě. Poté, co bylo v roce 2023 na prvním místě v prodejích nových vozů Aston Martin, jsme rádi, že můžeme zdvojnásobit naše obchodní zastoupení díky tomuto novému vlajkovému showroomu v pětihvězdičkovém hotelu,“ uvedl k otevření prodejny Marco Mattiacci, globální obchodní ředitel značky Aston Martin.