U Tesly nakupuje konkurence. Společný podnik Daimleru a BMW objednal hned 60 vozů

Vlastně se jedná o docela úsměvnou zprávu. Společnost Free Now, která v Evropě provozuje službu alternativní taxislužby skrze mobilní aplikaci, nedávno provedla objednávku u Tesly na celkem 60 nových elektromobilů. To by nebyla kdovíjak zajímavá zpráva, kdyby Free Now nebylo společným projektem konkurenčních automobilek Daimleru (Mercedes-Benz) a BMW.

Ke všemu chce Free Now nákupem vozů Tesla rozšířit svůj vozový park v Německu, na domácí půdě obou vlastníku společnosti. Daimler zakoupil firmu v roce 2014 a minulý rok do projektu překvapivě přizval i konkurenční BMW, se kterým do mobilní přepravní služby investovali bezmála miliardu euro.

V plánu společnosti je zaměřit se především na elektromobilitu všeho druhu, a to nejen na službu elektrických taxíků, ale také na službu sdílení e-skůtrů či motocyklů a rovněž automobilů. Vše samozřejmě dostupně skrze jednu mobilní aplikaci.

Lze říct, že kalifornská Tesla má na poli elektromobilů stále velký náskok, takže nákup již osvědčené a bezpochyby populární techniky není překvapením. Mercedes-Benz a BMW totiž teprve začínají portfolia svých modelů plnit čistě elektrickými a konkurenceschopnými vozy. Magazín Electrek jednoduše dodává, že ani jedna značka prostě zatím nemá elektromobil vhodný pro využití taxislužbou.

Free Now neupřesnilo, který model Tesly byl objednán, nové vozidla nicméně rozšíří počet taxíků v Hamburku. Minulý rok se počet uživatelů Free Now v Německu zvýšil o 20 % ve srovnání s předchozím rokem a počet řidičů poskytujících tuto službu osobní přepravy narostl o 27 % na celkem 28.000.