Tyto vozy budou letos zachraňovat životy pilotů F1. Medical car je nejvýkonnější v historii

Divize AMG poskytuje své silné stroje pořadatelům F1 už více než čtvrtstoletí. Ani letošní kousky se na závodních tratích neztratí.

Začalo to v roce 1996 u Mercedesu C 36 AMG generace W 202 s výkonem 206 kW, v letošním roce bude Safety car ve formuli 1 více než dvaapůlkrát silnější. Pro sezonu 2022 pokračuje dlouholeté partnerství sportovní divize Mercedesu s F1 další kapitolou, nasazen bude Mercedes-AMG GT Black Series s 537 kW (730 k) a maximální rychlostí 325 km/h. Dvoumístná raketa má ve své aktuální podobě k motorsportu hodně blízko – plně stavitelný podvozek včetně odklonů a stabilizátorů, aktivní silentbloky motoru a převodovky, aktivní aerodynamika… Do F1 prostě opět zamíří to nejlepší z Affalterbachu.

Pro službu ve formě Safety caru dostalo AMG GT všechnu potřebnou výbavu. Aby na střeše nevadila a nestrašila světelná rampa, LED signalizace je u něj umístěna u horní hrany čelního skla a vzadu ve spoileru. Pokud se rozsvítí oranžové osvětlení, vozy F1 mají zakázáno předjíždění, zelená pak znamená povolené předjíždění. Na Safety caru najdeme také dvě kamery, směřující dozadu – jedna plní funkci zpětného zrcátka, další přenáší obraz do televizního vysílání.

Posádku tvoří již tradičně Bernd Mayländer a Richard Darker. K ruce mají dva tablety, zobrazující například polohu vozů na trati, zajeté časy, obraz mezinárodního vysílání a již zmíněný výhled dozadu. Komunikace s vedením závodu probíhá přes dvakrát jištěnou vysílačku, data z paluby přenáší hotspot. Uvnitř najdeme i držák na lahev s vodou.

Medical car je letos nejvýkonnější v historii F1, jde o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ s výkonem 470 kW (639 k). Uvnitř je osazen třemi tablety plus jedním dalším monitorem. Všichni piloti F1 mají v rukavicích na malíčku senzory, které sledují jejich životní funkce, zdravotničtí záchranáři tak mohou získávat informace o jejich stavu v reálném čase.

Historie Safety cars od Mercedes-AMG Rok Model 1996 C 36 AMG (W 202) 1997-1999 CLK 55 AMG (C 208) 2000 CL 55 AMG (C 215) 2001-2002 SL 55 AMG (R 230) 2003 CLK 55 AMG (C 209) 2004-2005 SLK 55 AMG (R 171) 2006-2007 CLK 63 AMG Black Series (C 209) 2008-2009 SL 63 AMG (R 230) 2010-2012 SLS AMG (C 197) 2012 (German GP)-2014 SLS AMG GT (C 197) 2015-2018 Mercedes-AMG GT S (C 190) 2019-2021 Mercedes-AMG GT R (C 190) 2022 Mercedes-AMG GT Black Series (C 190)