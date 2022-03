Tyto věci prý v nových autech nutně potřebujeme. Způsob jejich výroby má jenom samé výhody

Se zdokonalením výroby pomocí 3D tisku dokážou automobilky při snížených nákladech vytvářet různé doplňky, přičemž nejsou limitovány složitostí tvarů. Přesně to předvádí Peugeot novou kolekcí příslušenství pro model 308.

Interiér nového Peugeotu 308 je už sám o sobě nadčasový, za což může nové pojetí digitalizace. V souladu s tím nabízí automobilka ve svém lifestylovém butiku adekvátně moderní příslušenství. Konkrétně se jedná o držáky brýlí, mobilního telefonu, karet a nápojů. Tyto doplňky vložíte u verzí s automatickou převodovkou do prostoru dvou držáků na kelímky.

Na první pohled upoutají svým netradičním provedením i barvou. Neméně zajímavá je také technologie výroby pomocí 3D tisku, jejíž výsledkem je velmi lehký a odolný materiál příjemný na dotyk. Do projektu se Peugeot pustil spolu s předními společnostmi v oblasti IT a 3D tisku (HP Inc, Mäder a ERPRO). Pří výrobě nových produktů byla použita technologie HP Multi Jet Fusion a materiál zvaný termoplastický polyuretan Ultrasint. Ten je výsledkem spolupráce společností HP a BASF.

Potřeba nového typu příslušenství vyplynula z analýzy, jak lidé používají odkládací místa ve vozech a fakt, že materiály ne zcela těmto účelům vyhovují. Proces 3D tisku je považován za pilíř další průmyslové revoluce, kdy nebude třeba vytvářet drahé formy ani pro složitější tvary. Čistá výroba navíc přispívá k trvale udržitelnému cyklu. Během tisku nevzniká ani vedlejší odpad. Navíc, pokud odběratel bude požadovat úpravu projektu, proces změny na digitální úrovni bude mnohem rychlejší, což zkrátí dodací lhůty.

První fází procesu je vyhotovení digitálního modelu v souboru CAD, který se přenese do tiskárny. Tiskárna pak pomocí pojiva a prášku začne vytvářet výrobek vrstvu po vrstvě, která je silná jen o tloušťce 80 µm. Díky speciálnímu čidlu se povrch vyhladí. Přebytečný prášek je po dokončení tisku odstraněn vakuovým sběrným vysavačem. Před lakováním je ještě povrch ošetřen jemným opískováním.