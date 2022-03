Týden na zpátečku: Zprávy o spalovacích motorech se už hledají těžko, ale přece jich pár máme!

Na jednu stranu se musíme rozloučit s Nissanem GT-R. Na druhou k nám ale dorazí limitka Lexusu LC i s osmiválcem. Zvláštní doba.

Pokrevní linie Astonu Martin V12 Vantage je u konce. Loučí se poslední interpretací, která jej již vyprodaná. Ačkoliv má tedy premiéra hořkou pachuť, nenecháme si zkazit dojmy z jinak úchvatného kusu automobilové techniky. To absence Nissanu GT-R na evropských trzích už nás mrzí víc.

Navíc se neloučí jen kvůli emisním limitům, ale i kvůli hlukovým, což je vzhledem k tomu, že jde o supersport trochu úsměvné. Co nám naopak udělalo radost, je nová edice Hokkaido krásného Lexusu LC, která bude dostupná pro obě karosářské varianty. Super je, že je pro Evropu, a to i s osmiválcovým motorem. Zajímavý kontrast v porovnání s Nissanem.

Nakonec se zastavíme i u dalšího BMW M3. Po dvaceti letech čekání se totiž konečně dočkáme karosářské verze Touring. Automobilka s tím dělá hrozné tajnosti, ale my si rádi počkáme. Ke kompletnímu odhalení dojde samozřejmě ještě letos a my se na to moc těšíme.