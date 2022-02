Týden na zpátečku: Sportovní pick-up pro Evropu, V8 na vodík i hraní her v Tesle

Budoucnost je také elektrická, ale prozatím si můžete koupit šestiválcový pick-up i tříválcovou tříkolku.

Tento týden jsme byli svědky dvou velkých premiér aut pro nadšence. Tím prvním je Ford Ranger Raptor, který dorazí do Evropy ještě před standardní verzí. Pod kapotou bude mít zážehový šestiválec o výkonu 288 koní. Buďme za něj rádi, i když budou mít třeba v Austrálii stejný motor, ale o téměř 100 koní silnější.

Další velkou premiérou je návrat tříkolky Morgan, která má u značky dlouholetou tradici. Super 3 má tříválec bez přeplňování od Fordu. Jeho sílu posílá na zadní kolo převodovka z Mazdy MX-5. Skromný výkon 118 koní zábavě určitě překážet nebude, když hmotnost činí pouhých 635 kg.

Toyota již dokázala předělat motor z Toyota GR Yaris tak, aby spaloval vodík. U tříválce to proběhlo bez problému. Zajímalo je ale také, jak by to ale dopadlo u osmiválce. Proto si objednali u Yamahy přestavbu a opět to funguje bez problému. Automobilka Tesla pak chce do svých aut dostat službu Steam.