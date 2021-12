Příznivci sportovních aut budou mít příští rok žně. Zároveň nás ale čeká pár ekologicky přívětivých aut. To nejlepší si shrneme ve speciálu našeho pořadu.

Rok 2021 se chýlí ke konci a přišel tak čas udělat si chvilku a přemýšlet, na která auta se v roce 2022 těšíme nejvíce. Premiér náš totiž čeká opravdu hodně a pokud máte pocit, že to budou už jen hybridy a elektromobily, tak se pletete. Nejdříve se podíváme do Itálie, kde by už hoši od Alfy Romeo mohli konečně představit sériovou podobu malého SUV Tonale. Tam nás ale nějaká forma hybridu určitě čeká.

BMW, respektive divize M, si na příští rok nachystala hned dvě bomby. Tou první je nové provedení BMW M2, jehož první generace se stala nejlevnějším čistokrevným M modelem, ale zároveň byla pro hodně příznivců i tím nejlepším. No a druhou premiérou bude další karosářská varianta BMW M3. Konečně bude oficiálně i kombi.

Další SUV a opět z Itálie. Ferrari pracuje na prvním voze se zvýšeným podvozkem už opravdu dlouho. Maskované prototypy už najezdily po okruzích hodně kilometrů, ale konečně to vypadá, že testování chýlí ke konci. Cílem Ferrari je zaútočit na vozy Lamborghini Urus či Aston Martin DBX. Vlastně posledním výrobcem supersportů bez SUV bude nejspíš McLaren.

Dvě novinky nás čekají od Maserati, které si vysloužilo pozornost veřejnosti po představení nového supersportu MC20. Na evropském trhu si už v roce 2022 budete moci konečně koupit Toyotu GR86. Rychle ale, protože by se měla vyrábět jen krátce. O novinky nás neochudí ani Škoda a těšit se můžeme i na Range Rover Sport.