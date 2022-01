Týden na zpátečku: Hi-tech veganský Mercedes, BMW mění barvy a Playstation na kolech

Veletrh spotřební elektroniky je za námi. Můžeme se tak ohlédnout za těmi nejlepšími novinkami z motoristického světa. Rozhodně je totiž o čem mluvit.

Asi největší show předvedl Mercedes-Benz, který si hned na začátek celé akce připravil premiéru svého pompézního elektromobilu EQXX. Ten nám ukazuje, jak budou vozy této značky již za pár let vypadat. Tento technikou prošpikovaný technický zázrak jsme si již detailně představili hned při premiéře.

Na otázku, která automobilka představí jako první technologii karoserie co umí měnit barvy, by po zkušenostech z předchozích pár let asi většina z nás odpověděla BMW. A měli bychom pravdu. BMW je technickou špičkou a když je jedním z pionýrů svítících detailů na karoserii, proč rovnou nezměnit celý lak.

Do oblasti automobilů ale čím dál více pronikají i výrobci, kteří s nimi historicky nemají mnoho společného. Třeba Sony ukázalo svůj již druhý koncept. Tentokrát nejde o sedan, ale o SUV, které vypadá jako připravené k produkci. Ostatně na jaře letošního roku vznikne nová divize Sony Mobility. Třeba právě tam auto doladí a třeba se jednou svezeme. Snad bude ve standardní výbavě Playstation.