Týden na zpátečku: Dvě nové Škodovky, BMW bez dotyku a restomod Hyundaie

Týden na zpátečku je naše rekapitulace toho nejzásadnějšího z uplynulého týdne, doplněné o pár zajímavostí, které se na web nevešly. Tak třeba nové chystané SUV od divize BMW M. Nic o něm zatím vlastně nevíme a nemáme ještě ani jednu fotku, jen rendery. Víme ale, že se ukáže ještě tento měsíc.

Subaru Solterra oficiálně: Příbuznost s Toyotou netají, chytrý pohon 4x4 nechybí

Mezitím bojuje BMW s globálním nedostatkem čipů i tak, že vyrábí část svých vozů bez dotykových funkcí infotainmentu. Dále nás tento měsíc čekají dvě nové Škodovky - sedan Slavia pro indický trh a facelift oblíbeného SUV Karoq.

Ferrari ukazuje RB20, elegantní fastback s motorem V12. Poznáte dárce techniky?

Hyundai ukázal studii k oslavám 35 let sedanu Grandeur, Lancia se chystá auta i exportovat a uvede dva nové modely, no a Mitsubishi Eclipse z prvního dílu filmové série míří do aukce. Radost budou mít i fanoušci Lancie, protože za tři roky se její modely začnou prodávat i mimo Itálii.