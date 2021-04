Týden na zpátečku je konečně tady! A v něm neuvěřitelný Dan Přibáň na Le Mans

Chtělo by se říct něco ve smyslu „Konečně jste se dočkali!", jenže to byste museli tento krok redakce Autorevue.cz očekávat. Ponořili jsme se do vod videotvorby, které pro nás byly neprobádané, a nebudeme zastírat, že to na nás jde poznat. Když si ale v každé druhé diskusi přečtete, že videa dneska může točit snad úplně každý, tak proč ne i my?

Námětů jsme měli dost, nakonec ale vyhrál formát krátkého povídání před kamerou, během nějž si řekneme něco málo o tom, co se zrovna děje ve světě motorismu, ale k nám na web se to nedostalo. Aktuálně hoří třeba téma pravidel nové třídy vytrvalostních závodů, proto náš nový pořad rozjedeme právě s ním.

Takzvaná hyperauta vyjedou na grid už letos. Třída je však rozdělená na další dvě kategorie: LMH a LMDh. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kdo dělá co a proč ohlášení třídy LMDh pár výrobců zvedlo ze židle? To vše jsme se snažili vysvětlit v prvním díle našeho pořadu Týden na zpátečku.

K ladění je toho ještě hodně. Teď nemyslíme jen WEC, ale hlavně nás. Zkušeností přitom máme dost. Honza se angažoval ve videotvorbě již na Auto.cz a Vláďa se učil mluvit před lidmi podle scénáře už ve školce, z čehož vzniklo skvělé besídkové představení. Alespoň rodiče tleskali...

Našemu produkčnímu týmu se z těch dvou pařezů za stolem časem možná podaří vysekat kloudné moderátory. Takže se pustíme do práce a třeba to už příště bude o něco lepší. A nebojte, druhý díl Týdne na zpátečku, na který se můžete těšit už 25. dubna, nebude tak nesnesitelně dlouhý.