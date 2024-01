Tvůrci videohry Gran Turismo pomáhají vyvíjet skutečné auto. Afeela je společným projektem Hondy a Sony

V Evropě se s Afeelou svezeme nejdřív asi ve videohře. Do Gran Turisma 7 se chystá update, který bude vůz obsahovat.

Vývojáři videoher, dalšího softwaru, ale i elektroniky obecně už do automobilového průmyslu fušují mnohem více než dříve, a to především díky elektromobilitě. Třeba studio Polyphony Digital, které stojí za herní sérií Gran Turismo, se teď opravdu činí. Zaprvé, do aktuálního dílu Gran Turismo 7, který je od vydání v březnu roku 2022 neustále pravidelně aktualizován, nově přibude vůz známý jako Afeela.

Zadruhé, studio Polyphony Digital se nyní bude podílet na vývoji toho samého skutečného auta. Sony Honda Mobility si od tohoto spojení slibuje přísun cenných zkušeností, které tvůrci Gran Turisma získávali během modelování jízdních vlastností ve virtuálním prostoru. Zároveň je to samozřejmě hezké pro partnery, když se u nového auta potkávají takto velké značky.

Z tohoto spojení má vyplynout fúze mezi virtuálním a skutečným světem. Tak to alespoň uvedla tisková zpráva. Každopádně to, co potřebujete vědět je, že vývojáři videohry teď budou pracovat i na autě. Aktuálně je vůz vystavený na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas. Jedná se o předprodukční prototyp, má na každé nápravě elektromotor o výkonu 180 kW (245 koní) a 91kWh akumulátor.