Tvrdší postihy za rychlost i telefonování! Novela silničního zákona na Slovensku ne vždy dává úplný smysl

Na Slovensku je v poslední fázi schválení novela silničního zákona, který má tvrději trestat opakované závažné delikty. K běžným řidičům je naopak benevolentnější.

Větší pozor si budou muset dávat řidiči na Slovensku. Tamní vláda opět zpřísní postihy za delikty spojené s překračováním rychlosti a obsluhou mobilního telefonu za jízdy. Změna se týká opakovaného překročení rychlosti v obci o 50 km/h a mimo ni o 60 km/h. Takové jednání bude nově posuzováno jako závažné porušení pravidel silničního provozu. Pokud se ho řidič dopustí třikrát během jednoho roku, bude se muset podrobit přezkoušení odborné způsobilosti, doškolovacímu kurzu a výjimkou nebude ani přezkoumání psychické a zdravotní způsobilosti.

Protože se jedná o opakované závažné porušení pravidel, může být přestupek řešen přímo správní cestou s vyššími sankcemi i možností zákazu řízení. Finanční postih zůstává nezměněn. Základní sazba je stanovena na 250 až 800 eur v blokovém řízení a 500 až 1000 ve správním řízení.

Do kategorie závažných přestupků „třikrát a dost“ spadá nově i telefonování za jízdy, přičemž nezákonné je i jeho držení v ruce. Jedinou možností je „hands-free“. Zvýšila se také hranice blokové pokuty přestupku na místě ze 100 na 150 eur a ve správním řízení z 200 na 300 eur.

Je sice dobře, že se vláda snaží odradit řidiče od rozptylování se za volantem, ale při hlubším zamyšlení pouhé navyšování sankcí za užívání telefonu postrádá smysl. Na jedné straně tvrdě postihuje, byť jen držení mobilního telefonu, ale obsluha mnohdy komplikovaného infotainmentu vozu, která dokáže řidiče „zaměstnat“ na mnohem delší dobu, je v pořádku. Do jisté míry to neřeší ani oblíbené zrcadlení chytrých telefonů na obrazovce infotainmentu.

Novela ale přinesla i četné ústupky. Vláda reagovala na rostoucí hmotnost vozidel s alternativním pohonem, kde držitelům skupiny B navýšila maximální hmotnost na 4,25 tuny. Zájemci o řidičské oprávnění skupiny C a CE nemusí čekat na dovršení 21 let, protože se hranice snížila na 18 let. V případě skupin D a DE se minimální věk snižuje z 24 a 21 let.