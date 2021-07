Turecké elektromobily TOGG míří do výroby. K zákazníkům by měly jít za rok

Automobilka TOGG byla založena v polovině roku 2018 a již v roce následujícím představila dva koncepty, které mají zamířit do výroby. Jde o elektrické SUV a sedan segmentu C, které by se měly dostat k prvním zákazníkům již v roce 2022. Nejprve přijde na řadu SUV, jehož první karoserie byla již vyrobena v továrně v okresu Gebze nedaleko Istanbulu.

Turecko chce vyrábět elektroauta. Nová značka TOGG ukázala první koncepty

Dle tureckého tisku automobilka využívá 75 procent domácích dodavatelů, zbytek pochází z různých zemí Evropy a Asie. Základní provedení nových vozů má nabídnout výkon 147 kW a zadní poháněnou nápravu, dražší verze dostanou druhý elektromotor o stejném výkonu pro přední kola, celkově tedy půjde o 294 kW. Vrcholné modely mají mít dojezd přes 500 kilometrů, nabití na 80 procent kapacity akumulátoru má proběhnout do třiceti minut. O cenách a dostupnosti na evropském trhu zatím není nic známo.