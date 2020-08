Stovky opuštěných aut chátrají na Kypru. Jsou připomínkou invaze turecké armády

20. července roku 1974 vtrhla turecká armáda na ostrovní stát Kypr. Byla to odpověď na kyperský státní převrat, který se uskutečnil téhož roku. Turecké jednotky obsadily tři procenta kyperského území, poté byl vyhlášený klid zbraní. Do srpna téhož roku pak Turkové obsadili téměř čtyřicet procent ostrova.

Z okupované severní části ostrova byla vyhnána téměř čtvrtina obyvatel. Invaze skončila rozdělením Kypru na dvě části. Na severu žijí turečtí muslimové, na jihu řečtí křesťané. Oblasti rozděluje takzvaná Zelená linie. Zelená se jí prý říká proto, že když chtěl britský důstojník namalovat Turkům na mapu čáru, kam až můžou dojít, měl po ruce pouze zelenou pastelku.

Nejde o překlep. Britové na Kypru stále jsou. Mají zde dvě vojenské základny - Akrotiri a Dekelia. Byly zřízeny poté, co se Kypr transformoval z Britské kolonie na nezávislý stát. Britové tu zůstávají, protože jde o strategickou pozici ve Středozemním moři.

Zelenou linii hlídají vojáci a smí se přejít pouze na jasně určených místech. Okolí této linie není moc atraktivní. Je to totiž místo zborcených stavení a připomínkou smutných událostí. Majitelé zde nechali i celou řadu automobilů. Některé jsou obyčejné a pro některé by si sběratelé nechali koleno vrtat.

Narazili byste tady na zajímavé kousky automobilek Nissan či Lotus. Velmi zajímavou atrakcí je opuštěné dealerství automobilky Toyota, kde chátrají zcela nové kousky, pro které si jejich majitelé už nikdy nepřijdou. V okolí Zelené linie se nesmí fotit, občas ale přece jenom nějaká fotografie unikne do světa. V galerii najdete výběr fotografií z facebookové stránky Old Cars in Cyprus, která fotografie starých aut na Kypru sbírá.

