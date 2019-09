Tunel Blanka slaví 4 roky. Už jím projelo 135 milionů aut, měl se jmenovat jinak

Zahájení výstavby proběhlo už v roce 2007 a hotovo mělo být o čtyři roky později, nakonec se ale čekalo dvakrát tak dlouho. V Praze i okolí nechvalný známý tunelový komplex Blanka (TKB) nyní slaví 4 roky od svého otevření. Pražská Technická správa komunikací (TSK) se proto nyní podělila o hrstku zajímavých čísel, kterých Blanka za svou existenci dosáhla.

Vůbec první auta projela komplexem Blanka odpoledne 19. září 2015, kdy proběhlo oficiální otevření. Od té doby projelo tunely na 135 milionů vozidel, což je za čtyři roky provozu denně v průměru asi 92.402 vozidel. Samozřejmě se zde rovněž bouralo. Od počátku zkušebního provozu do konce letošního srpna řidiči v tunelech mezi Trojou a Brusnicí způsobili 372 nehod.

V červnu bylo poté z tunelu odtaženo tisící nepojízdné vozidlo, z toho aspoň jednou týdně někomu v tunelu dojde palivo. Co se týče přestupků a především překračování rychlosti, každý měsíc je podle TSK v komplexu pokutováno za rychlou jízdu na 1500 řidičů. Za dobu provozu do tunelů také neoprávněně vstoupilo na 300 chodců, kteří zde nemají co dělat. V průměru zde dochází každý den k jedné mimořádné události.

„Setkáváme se s nejrůznějšími situacemi. Nejčastěji je to závada na vozidle a jeho zastavení. Mezi nejnebezpečnější patří po dopravních nehodách samovolné požáry vozidel a pohyb chodců v tunelech. Kuriózní, ale z pohledu rizika neméně nebezpečná, jsou zvířata, která se do tunelů zaběhnou,“ popisuje každodenní mimořádné události Barbora Lišková z TSK.

Blanka se do paměti nejen Pražanů ale zapsala především neustále protahovanou výstavbou a odkládáním otevření, nehledě na samotnou cenu komplexu. Stavba původně neměla stát více než 25,7 miliardy korun, přičemž první práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí se datují až do roku 1999. Nakonec se ale cena vyšplhala na 43 miliard korun.

A proč se Blanka jmenuje Blanka? Ačkoliv se k původu jména váže řada zajímavých historek a nepravd, vysvětlení má mnohem praktičtější důvod:

„V průběhu stabilizace trasy v 90. letech bylo posuzováno několik rozdílných variant vedení této části Městského okruhu. Jednotlivé varianty měly poměrně kostrbaté názvy, u kterých všichni členové posuzující komise věděli, co označují. Byly ale nepraktické pro používání v běžném hovoru. V určitém okamžiku došlo k zúžení výběru na tři varianty, které měly část trasy společnou, ale lišily se v úseku cca mezi Prašným mostem a Trojou. Proto vznikl momentální nápad označit varianty počátečními písmeny městských částí, přes které vedla právě ona odlišná část trasy. A toto označení zevšeobecnit dívčími jmény. Takto vedla Dana přes Dejvice, Hana přes Holešovice a Blanka pod Bubenčí,“ vysvětluje původ jména TSK.