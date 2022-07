Trojice prototypů Ferrari LaFerrari míří do aukce. Zájemci mají jedinečnou příležitost poskládat celý jeho příběh

Taková příležitost se naskytne třeba jen jednou za život. Představte si vlastnit celý vývoj jednoho z nejúžasnějších supersportů 21. století.

Na letošní aukci Mecum Monterey, který se koná od 18. do 22. srpna, bude asi větší koncentrace sběratelů Ferrari než obvykle. Mezi aukčními položkami se totiž objeví trojice prototypů Ferrari LaFerrari, každý z jedné fáze vývoje. Je to jedinečná příležitost, jak si do své garáže zaparkovat vedle hotového produktu také cestu, kterou musel ujít, než se dostal do produkční fáze.

První vůz nese označení F150 Muletto M4 a je to ještě převlečený model 458 na podvozku F142, ovšem modifikovaným pro zástavbu pohonného ústrojí výsledného vozu. Na tomto autě se v letech 2011 a 2012 ladily mechanické komponenty a pohonné ústrojí se připravovalo na nezbytnou homologaci. Vůz rozhodně není na parádu, je to takový vývojový Frankenstein, ale zase má kvalifikaci Ferrari Classiche. Co jiní šrotují, Ferrari bere jako své dědictví.

Druhým vozem je F150 Mulotipo MP1. Sloužil v letech 2012 až 2013 k integraci všech komponentů do předprodukčního karbonového šasi. Tohle už vypadá fantasticky, jako italský Batmobile, a také bylo hojně využíváno. Během vývoje se s ním najelo 36.068 kilometrů. Pod kapotou je druhá generace vidlicového dvanáctiválce F140FD s hybridním systémem HY-KERS, při jehož vývoji se čerpalo ze systému KERS pro F1.

Třetím prototypem je F150 Prototipe Preserie PS1, který už má tvary produkčního vozu. Zde proběhlo poslední ladění a v téměř identické podobě poté vůz zamířil k zákazníkům. K ladění toho ale bylo ještě dost, však tento prototyp má najeto 16.348 kilometrů.

Aukční síň Mecum předem neodhaduje ceny. Je tak jen otázkou, kdo si doma příběh LaFerrari poskládá a na kolik ho vyjde. Auta se ale nedraží najednou, což je trochu fikané, protože si je mohou chtít aukční vlčáci navzájem vzít. Uvidíme, jak to celé dopadne.