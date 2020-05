Tříválec 1.0 TSI přijde o část výkonu. Ve vozech VW ho to čeká už za pár týdnů

Motor 1.0 TSI je páteří nabídky celé řady modelů koncernu Volkswagen nejenom na evropském trhu. A nebavíme se jenom o malých městských vozech, ale také SUV a crossoverech. Není to tak dávno, co jsme měli v testu Volkswagen Up! GTI s vyšším výkonem, než jaký nabízí základní Volkswagen Golf na českém trhu. Nebude ale trvat dlouho a poměry mezi jednotlivými modely se srovnají.

Změny týkající se motoru 1.0 TSI si ukážeme na modelech Volkswagen prodávaných na českém trhu. Zatímco tříválec 1.0 TSI s výkonem 70 kW na našem trhu žádné změny nečekají (nabízí se v polu a t-crossu), silnější provedení s 85 kW přijde o část výkonu.

Na přelomu září a října dorazí modely Polo a T-Cross s motorem 1.0 TSI o výkonu 81 kW, SUV T-Roc čeká „ponížení“ z 85 na 81 kW o pár týdnů dříve. Neunikne ani T-Roc Cabriolet, jehož prodej na našem trhu začal nedávno. Výroba verze s motorem 1.0 TSI/85 kW skončí na přelomu září a října, o 4 kW slabší varianta dorazí o měsíc později.

Úprava výkonu u motoru 1.0 TSI tak překvapivá není, vezmeme-li v potaz paletu motorů nových generací Seatu Leon, Škody Octavia a Volkswagenu Golf. Také tyto vozy u nás začínají s přeplňovaným tříválcem o výkonu 81 kW, na Slovensku dokonce prodávají golf i leon s motorem 1.0 TSI/66 kW.

Motor 1.0 TSI nemusíte mít v lásce, na českém trhu se však ukazuje, že zákazníkům nemusí padnout do oka ani objemnější a výkonnější čtyřválec. Momentálně mám na mysli motor 1.5 TSI/110 kW, který z nabídky Seatu Ibiza vypadnul už předloni v létě a nakonec se neudržel ani ve Volkswagenu Polo. Společně s motorem 1.6 TDI/70 kW skončil před pár týdny. V modelu T-Cross zatím motor 1.5 TSI/110 kW zůstává, jak jsme ale uvedli již dříve, v červenci se z něj odporoučí nafťák 1.6 TDI.

Když to shrnu, v nabídce běžných verzí Volkswagenu Polo zůstanou litrové motory 1.0 MPI (59 kW), 1.0 TSI (70 a 81 kW) a 1.0 TGI (66 kW). Jenže polo má v rukávu ještě jeden trumf – derivát GTI s motorem 2.0 TSI. I ten čeká úprava, ale podle současných informací až v květnu příštího roku. Na rozdíl od tříválce 1.0 TSI naopak posílí, a sice ze 147 na 152 kW.