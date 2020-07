Tříválec 1.0 TSI má problém. Do servisu musí 9192 aut, včetně nových Škodovek

Tříválcové motory dávno nejsou jen výsadou aut do města. Coby základní jednotky je najdeme v kompaktech, středních SUV, v minulosti dokonce ve střední třídě, když jej na krátkou dobu dostal Ford Mondeo. Dnes platí za spolehlivé motory a třeba v Renaultech i Daciích najdete i novinku 1.0 TCe bez přímého vstřikování paliva, dokonale stavěnou pro krátké jízdy ve městech a schopnou spalovat LPG.

Koncern Volkswagen, jehož tříválcový motor 1.0 TSI dle mého názoru vzbuzuje nejvíce rozporuplných reakcí čtenářů napříč českými motoristickými weby, teď nicméně bude muset řešit problém. Jak upozornil server Svolávačky.cz, do servisu bude muset 9192 vozů Volkswagen, Seat a Škoda, vyrobených v letech 2018 až 2020. Důvodem jsou vadné vstřikovací ventily, kvůli nimž může vlivem netěsnosti vnikat do spalovací komory větší množství paliva. Motory poté nebudou splňovat zákonné limity znečisťujících látek.

Server uvádí, že vadné ventily budou v servisu vyměněny za nové a oprava by neměla trvat déle než tři hodiny. Do servisů budou svolány Volkswageny Caddy, Golf, Golf Sportsvan, Passat, Polo, Sharan, Touran, T-Coss, T-Roc a Up, dále Seaty Arona, Ateca, Ibiza, Leon a Toledo a Škody Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia, Rapid a Scala.

Zdroj neuvádí, zda se opatření týká všech verzí motoru 1.0 TSI. Vyráběl se s výkonem 70 a 85 kW, přičemž s novými generacemi Škody Octavia, Volkswagenu Golf a Seatu Leon naběhla do výroby verze s 81 kW. Jak jsme informovali již dříve, tříválec s 81 kW po emisní úpravě dostanou i starší modely koncernu Volkswagen.