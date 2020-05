Triumph Scrambler dostal verzi inspirovanou Bondem. Vznikne pouze 250 kusů

Pohleďte na nový Triumph Scrambler 1200 Bond Edition. Novinku britské značky, která odkazuje mnohými detaily na nejnovější bondovku Není čas zemřít (No Time to Die), tedy snímek, jehož se odsunutím premiéry dočkáme až na konci listopadu letošního roku – víte co, protože koronavirus a do kin teď nikdo nechodí.

Celkově se design motocyklu nese ve stylu začerněných prvků, na ochranném panelu výfuku najdete logo 007, na zádi sedáku nechybí zmínka „Bond Edition“, přičemž tohle bude jasné i z řídítek, na kterých nechybí pořadové číslo limitované série. Asi nejvíc cool detailem však bude uvítací obrazovka TFT přístrojového displeje v klasickém motivu hlavně pistole jako z filmů o Bondovi.

Dále přibyla hrstka dílů z nerezové oceli, zatemněná skla osvětlení nebo koncovky výfuku Arrow z karbonu. Objevuje se také nastavitelné zadní odpružení Öhlins a přední vidlice Showa. Co se týče motoru, zůstávají ve Scrambleru vnitřnosti z verze 1200 XE, tedy dvouválec o objemu 1200 cm³, výkonu 66,2 kW (89 koní) a točivém momentu 110 N.m.

Mimo estetické potěšení z mnohých detailů a extra výbavy může majitele samozřejmě těšit, že na obdobně stylizovaném stroji se bude přímo ve filmu prohánět Daniel Craig v roli Jamese Bonda. Triumph plánuje edici Bond vyrobit pouze v omezené sérii 250 kusů, a to za cenu 18.500 liber (asi 560.000 Kč). Nabídka speciální verze u českého zastoupení značky je však otázkou.