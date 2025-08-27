Třikrát Rolls-Royce Spectre, třikrát jinak: Série Primavera se inspirovala jarem

Divize Bespoke představuje speciály s květinovými motivy, hvězdnou oblohou a originálními koly.
Pomíjivá krása jara se stala tématem nové série britských luxusních vozů s názvem Inspired by Primavera, pojmenované dle italského slova pro první roční období. Vznikly tři odlišné varianty, které se dají již nyní objednat, aby stihly dorazit do začátku jara příštího roku.
Každá verze má vlastní paletu barev, všechny ale spojuje motiv třešňových květů, navržený v divizi Rolls-Royce Bespoke. Karoserie jsou zdobeny rovně malovanou linkou Coachline s třešňovou ratolestí, vůbec poprvé byla použita nová 23palcová kola, připomínající rozvinutý květ.
Motivy květů najdeme také uvnitř – v osvětlených prahových lištách, palubní desce a středové konzole z černého dřeva díky 37 úrovním laserového gravírování, nebo na opěrkách hlavy. Každý vůz má téměř pět tisíc ručně umístěných světelných bodů v dveřích Starlight Doors, rozložených podle souhvězdí Pastýř, Lev a Panna na jarní obloze na severní polokouli. Osvětlený je také panel přístrojové desky, a to více než pěti a půl tisíci hvězdiček okolo nápisu Spectre.
První varianta se jmenuje Evanescent. Inspiraci čerpá z polního kvítí, lakována je kombinací povrchu Crystal s bílou Arctic, které doplňují tyrkysové prvky ve formě linky Coachline, brzdových třmenů a proužků na středech kol. Tyrkys najdeme také uvnitř v kombinaci se zeleným lemováním Chartreuse na bílé kůži Grace. Provedení Reverie má karoserii v modré barvě Duck Egg společně se žlutou Forge, interiér je čalouněn modrobílou kůží. Model Blossom je lakován růžovou barvou Velvet Orchid Metallic s doplňky ve žluté Forge, uvnitř pak bílou kůži oživují akcenty v růžové Peony.
Zdroj: Rolls-Royce