Třicítkáři v Praze opět narazili. Při blokování dopravy jim muž vynadal do dementů a zahodil transparenty

Taškařice s hnutím Poslední generace nekončí. Při posledním „pochodu“ před prázdninami si poslechli, co si o nich myslí nejen motoristé. Co jsou vlastně zač? Zjistíte dále...

Zatím poslední letošní pochod hnutí, které prosazuje plošné zavedení rychlostního omezení 30 km/h v Praze, se opět neobešel bez konfliktu. Již při jejich minulé akci, kdy neoprávněně blokovali páteřní pražskou komunikaci po celé její šířce, došlo ke strkanici, kdy řidič svým vozem lehce pošťuchoval účastníky před sebou. Svolavatel a pořadatel v tomto případě nezajistil, aby se účastníci pohybovali v pravém jízdním pruhu a porušili tím zákon, konstatovala policie. Nyní se třicítkáři dostali do křížku s mužem, který jim naházel transparenty do křoví. Ten se dle svých slov chtěl také vyjádřit k tomu, jak blokují ulice.

„Já jsem nechtěl, aby tady dvacet dementů šikanovalo celé město. Aby bylo vidět, že to lidem vadí,“ sdělil na místě policii. K transparentům se dostal snadno: „On mi řekl, ať si je vezmu, já jsem uposlechl jeho výzvy,“ uvedl. Aktivisté na svou akci s blokováním dopravy vyrazili ze zastávky Štvanice a pokračovali k Národnímu muzeu, kde chtěli povečeřet přímo ve vozovce. To jim ale nebylo umožněno, protože takovou akci nelze považovat za výkon shromažďovacího práva.

Ohledně Poslední generace je obecně v poslední době docela veselo. Například se začaly množit dotazy na jejich financování – když byly na Twitteru zveřejněny údaje s tímto tématem z veřejných rejstříků, okamžitě došlo z jejich strany k blokování a obviňování z tzv. doxingu, tedy sdílení soukromých informací. Dále se také začali ohánět průzkumem na vzorku – a nyní pozor – 502 respondentů, z nějž údajně plyne, že 7 z 10 Pražanů souhlasí s omezováním automobilové dopravy. Což je tedy jasně vidět na účasti v jejich průvodech, které čítají maximálně desítky lidí. Z toho samého průzkumu mimochodem také vyplývá, že s plošným zavedením 30 km/h rozhodně souhlasí celých 10 procent dotázaných a hnutí vnímá negativně 58 procent. Aneb jak se střelit do nohy...

V nedávné době se také členové Poslední generace zúčastnili několika rozhovorů, za něž sklidili oprávněný posměch. Například jejich velitel Arne Springorum v interview na Aktuálně.cz prohlásil, že „Zní to blbě, ale jedním z našich záměrů je štvát lidi“ a „Že neprojede sanitka není naše vina.“ Blýskla se také Veronika Holcnerová, aktivistka a mluvčí Poslední generace, která v pořadu Standashow obhajovala svou leteckou dovolenou na Bali s tím, že nejde o pokrytectví. „Pokud s tím lidé mají problém, tak ať mají,“ uvedla.

Připomeňme si, že hnutí Poslední generace, resp. jeho stejnojmenná mateřská organizace Letzte Generation, je v Německu vyšetřována kvůli obvinění ze založení a podpory organizované zločinecké skupiny. Tamní policie proto koncem května provedla razii u několika členů tohoto spolku. I německým politikům dochází s blokováním dopravy a klimatickým vandalismem trpělivost. Akce hnutí ostře kritizoval například spolkový kancléř Olaf Scholz, razie hájila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová a berlínský starosta Kai Wagner prohlásil, že je odhodlán osvobodit Berlín od toho, aby si jej demonstranti brali jako rukojmí.

Za pozornost stojí také manifest německého profesora ekonomie, filozofa, sociologa a politologa Helge Peukerta, který pro aktivisty z Poslední generace sepsal výčet kroků, které by měly údajně zachránit planetu před zničením. Ty představují extrémně tvrdou energetickou totalitu. Patří k nim například přídělový systém 500 litrů benzinu nebo nafty na osobu a rok, za pět let pak žádné palivo. Dále třeba zákaz nízkonákladových aerolinek, zákaz letů pod jeden tisíc a nad tři tisíce kilometrů (povolen jeden let za tři roky), absolutní přednost pro cyklistickou a železniční dopravu, bourání silnic a letišť, zákaz rozdělávání ohňů a grilování, omezení maximálního příjmu, omezení svobody jednání IT společností, přídělový systém na energie pro vytápění, faktický zákaz nové výstavby a tak dále.