Třetina smrtelných nehod na dálnicích se stává v noci. Co patří mezi hlavní příčiny?

Dálniční úseky jsou v porovnání s ostatními typy pozemních komunikací těmi nejbezpečnějšími. To ovšem platí za předpokladu, že se řidiči chovají dle pravidel silničního provozu. Asociace Záchranný kruh tak v rámci kampaně Ty to zvládneš přináší nehezký pohled do statistik a zaměřuje se na nejčastější příčinu nehod.

Ze statistiky Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v rozmezí let 2012 až 2019 vyplývá, že za posledních osm let přišlo na dálnicích v České republice o život 228 lidí a 590 lidí utrpělo těžká zranění. Jen za minulý rok vyhaslo na vnitrostátních dálnicích 31 lidských životů.

Varujícím údajem z dálnic je také přibližně třetinový podíl smrtelných nehod u posádek nákladních automobilů. Jen pro srovnání, v zemích EU je tato hodnota na úrovni přibližně 10 %. Z toho plyne, že ČR má v tomto směru velmi neradostnou bilanci. Přes 30 % smrtelných dopravních nehod se na dálnici stává v nočních hodinách, kdy nejvíce vstupuje do hry únava a ztráta bdělosti řidiče.

Únava za volantem však není jedinou příčinou smrtelných nehod na českých dálnicích. Často se řidič plně nevěnuje řízení motorového vozidla nebo nepřizpůsobí svou jízdu situaci na dálniční komunikaci. Poslední dobou se také nezřídka vyskytují na dálnici případy vjetí s vozidlem do protisměru. Obecně vyšší rychlost vozidel na tomto typu komunikace pak nedává příliš velkou šanci střetu s takto nesprávně jedoucím vozidlem zabránit.

Velký důraz je také kladen na dodržování správného odstupu od vpředu jedoucího vozidla. Bezpečný odstup jsou za sucha dvě vteřiny. Za mokra by to měly být vteřiny tři. Takzvané „pravidlo 2 sekund“ je ostatně mezi řidiči už dlouho známou pomůckou. Dříve se objevila i myšlenka, že nedodržování bezpečné vzdálenosti začne policie trestat mnohem tvrději.

I přes již zmíněné vysoké procento nehod kamionů nelze v tomto ohledu opomenout ani řidiče osobních vozů. I když právě únava a nedodržení bezpečného odstupu často mohou za jejich nehody, které mnohdy skončí jen pomačkanými plechy – na dálnicích mnohem častěji vyústí v řetězovou havárii. Protože víc, než jinde tady platí, že jakékoli narušení plynulosti provozu může mít fatální následky.

Nakonec asociace dále opakuje v rámci osvěty i nutnost správného vytváření záchranářské uličky a taktéž uvádí jako základní pravidlo bezpečného provozu na dálnici jízdu vždy v pravém pruhu, to i v případě komunikace se třemi nebo více jízdními pruhy, pokud se neblíží předjetí pomalejšího vozidla či jiná překážka.

Loňská noční řetězová havárie na dálnici D1 byla námětem současné video kampaně „Ty to zvládneš – Setkání s realitou“, která chce reálnými záběry poukázat na výše zmíněné příčiny nehod.