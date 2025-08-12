Tradiční úpravce Heico Sportiv má nový bodykit pro Volvo XC90. Umí ho také snížit a posílit

Vlajkové SVU švédské značky prošlo vloni důkladnou modernizací, s vkusnou sadou doplňků ještě lépe vynikne.
Společnost Heico Sportiv začínala v roce 1972 závodními úpravami vozů Volvo. Od roku 1995 pak firma založená Holgerem Hedtkem nabízí úpravy silničních modelů, v čemž získala značný věhlas. Nyní představuje nový výběr exteriérových dílů pro model XC90, který v roce 2024 po deseti letech na trhu prošel komplexním faceliftem.
Sada se skládá z nástavce předního nárazníku, nového obložení přídě v leskle černé barvě a třídílného zadního difuzoru, v němž se skví nový výfuk se čtyřmi koncovkami. Ten má aktivní klapku a i když už má XC90 pouze dvoulitrové čtyřválce, jistě z nich vyloudí zajímavější zvuk, pasuje mimochodem i na starší vozy vyrobené po roce 2016.
Vůz si dále můžete ozvláštnit až dvaadvacetipalcovými pětipaprskovými koly Volution, které je možné kombinovat s rozšiřujícími podložkami a sportovními pružinami. Můžete si také nechat nahrát nový software vzduchového odpružení, který umožní snížení až o tři centimetry. Pokud chcete také zajímavější vnitřek, Heico Sportiv mají pro XC90 nový sportovní volant s plochým spodkem, výřezy pro palce a potahem z kůže a Alcantary.
Ladiči také umí díky kalibraci řídicí jednotky zvýšit výkon verze T8 z 335 kW až k 368 kW. Pokud chcete bodykit pouze s novými koncovkami výfuku, zaplatíte zhruba 110 tisíc korun. Na kit s novým aktivním výfukem si pak musíte připravit přibližně 180 tisíc korun.
Volvo je švédský výrobce osobních a nákladních automobilů, autobusů a stavebních strojů. Vznikl v roce 1915, od 1944 používá současný název.
V roce 1999 Volvo prodalo svoji divizi osobních automobilů Fordu. Ten ji v roce 2010 postoupil čínské společnosti Geely Automobile.
