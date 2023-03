Tradiční sraz GTI nekončí! Od Wörthersee se přesune na základnu značky Volkswagen

Příznivci upravených koncernových aut mohou slavit – akce GTI Treffen se opět bude konat, další ročník proběhne napřesrok.

Srazy GTI Treffen začaly u jezera Wörthersee nedaleko Klagenfurtu v roce 1982 se stovkou účastníků. Během následujících desetiletí se změnily na akce se statisícovou účastí za oficiální podpory Volkswagenu a jeho dalších značek v rámci koncernu. Obec Maria Wörth, v níž probíhalo jádro srazů, ale v letošním roce oznámila, že situace je neudržitelná – z hlediska prostoru i ekologie – a musí pořádání dalších srazů odmítnout.

Na tento krok se snesla vlna kritiky, někteří méně informovaní jedinci si jej vysvětlovali různými formami zeleného šílenství a odporu ke spalovacím motorům. Faktem ale je, že zhruba v posledních deseti letech nebylo na místě k hnutí, obří davy lidí a dlouhé šňůry projíždějících aut značně kazily celý zážitek a proto je pochopitelné, že v místním obyvatelům došla trpělivost.

Pro Volkswagen jsou srazy GTI velmi důležité, takto velká setkání nadšenců mu mohou ostatní automobilky závidět. Proto nyní ohlásil, že na rok 2024 připravuje akci GTI Coming Home ve svém domovském Wolfsburgu, která naváže na tradici GTI Treffen. Tamní prostory a infrastruktura jsou pro konání velkých srazů ideální, značka si zde také připraví prezentace vozů, setkání klubů majitelů a mnoho dalších zajímavých vystoupení a překvapení.

„Naši fanoušci vozů GTI mají pro Volkswagen velký význam, a proto je pro nás spolupráce s nimi velmi důležitá,“ říká Imelda Labbé, členka představenstva pro prodej, marketing a poprodejní služby společnosti Volkswagen Passenger Cars. „Z tohoto důvodu jsme se poté, co bylo setkání GTI u jezera Wörthersee bohužel zrušeno, rozhodli poměrně rychle nabídnout komunitě fanoušků GTI ve Wolfsburgu nový domov pro tuto akci. Při jejím plánování jsme chtěli zohlednit také představy fanoušků, protože by to mělo být především setkání pro ně. V souladu s tím budeme v příštím roce jistě schopni nabídnout několik zajímavostí a překvapení,“ dodává.