TPCA v Kolíně obnovuje výrobu. I tady se měří teplota zaměstnancům

Po více než dvouměsíční odstávce dnes kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) obnovila výrobu. Ta byla přerušena od středy 18. března kvůli pandemii koronaviru. Nejprve ale pojede továrna v omezeném režimu, kdy denně vyrobí asi 300 aut. Na plnou kapacitu asi 900 aut denně chce najet na konci týdne.

Obnovení výroby podobně jako třeba ve Škodě Auto provází desítky hygienických opatření, včetně školení pro zaměstnance. Teplotu zaměstnancům při vstupu do závodu kontrolují termokamery, v případě zjištění možné nákazy je pak znovu kontrolována bezkontaktním teploměrem.

K omezení shlukování lidí se dotkly změny i například zastávek autobusů, stoly při obědové pauze budou rozmístěné s většími rozestupy, přičemž samotná pauza bude o deset minut delší. Do práce se vrátí všech zhruba 2500 zaměstnanců, mezi nimiž je i 250 až 300 pracovníků ze zahraničí. „My jsme neměli masivní vlnu cizinců, kteří by odjeli, většina jich zůstala tady včetně ukrajinských, které máme, to znamená, že žádné problémy neočekáváme,“ řekl mluvčí TPCA Tomáš Paroubek.

Firma má v tuto chvíli podle Paroubka dostatek objednávek, zajištěn je i transport vozidel do zahraničí. TPCA má zajištěné i dodávky dílů. „My jedeme v systému just-in-time, máme zásoby [dílů] na několik hodin, maximálně na den. Zásoby nejsou velké, máme potvrzeno od všech dodavatelů, že dodávky jsou zajištěné,“ uvedl Paroubek. Informace přinesla ČTK.

Během odstávky se v TPCA pracovalo na přípravách výroby nové Toyoty Yaris. Tyto práce mají nyní pokračovat, přičemž automobilka už od 1. dubna spustila nábor nových zaměstnanců do produkce tohoto modelu. Přijmout chce až 1000 lidí.