Toyota Yaris se už konečně vyrábí i v Kolíně. Jako první sjel z linky rudý hybrid

Od ledna letošního roku je Toyota stoprocentním vlastníkem kolínského výrobního závodu, v němž v minulosti vznikalo trio Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Malé modely do města v Kolíně ještě stále vznikají, nové kusy do výroby už ale objednat nelze. Výroba již dříve objednaných kusů by měla trvat přibližně do konce letošního roku a poté nadobro skončí.

S Toyotou Yaris 1.5 Hybrid na prohlídce v 15.000 km: Byla to rychlovka za 4490 Kč

Do rozšíření závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (dříve TPCA) šlo přes 180 milionů eur (4,5 miliardy korun), došlo k výstavbě nových výrobních prostor, nastavení logistických tras, instalaci nových technologií a najmutí téměř 1600 nových zaměstnanců.

Rozšíření znamená vyšší výrobní kapacitu, v budoucnosti zde má vznikat také nedávno představené Aygo X. Dnes dopoledne sjel z výrobní linky první exemplář Toyoty Yaris v provedení 1.5 Hybrid, model jako takový ale částečně zůstává i ve Francii. Tamní kapacity doplnil relativně nedávno představený Yaris Cross.

Toyota Yaris stojí na platformě TNGA. Nabízena je s litrovým tříválcem o výkonu 53 kW, tříválcovou patnáctistovkou s 92 kW nebo s hybridní jedna-pětku o celkovém výkonu 85 kW. Kvalita Toyoty Yaris z Kolína odpovídá úrovni dosahované ve Francii, jako zákazník si nicméně nemůžete vybrat, odkud k vám Toyota Yaris doputuje. Všechno záleží na aktuálních dispozicích.

Na českém trhu je Toyota čtvrtou nejprodávanější značkou s pětiprocentním podílem na trhu. Od ledna do října uzavřela téměř 16 tisíc zákaznických smluv, což představuje meziroční nárůst o 77 procent. Do roku 2025 chce značka v Evropě prodávat 1,5 milionu vozů ročně.

Dlouhodobý test Toyota Yaris 1.5 Hybrid: Zajetá! Super spotřeba je standard (1. díl)

Poprvé v historii kolínského automobilového závodu vznikají na jedné lince dva rozdílné modely. Každých 67 sekund opouští továrnu jeden nový vůz, výroba samotného yarisu pak zabere asi 10 hodin. Náběhu výroby Toyoty Yaris v Kolíně předcházely tři roky příprav, oficiální zahájení výroby se ale i kvůli komplikacím způsobeným světovým nedostatkem čipů zpozdilo asi o dva měsíce.