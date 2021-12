Rodina modelů GR Sport od Toyoty se rozrůstá. Nečekejme ohromné výkony, z minulosti už ale víme, sportovněji laděné modely vypadají, a hlavně jezdí parádně.

Modely GR Sport od Toyoty jsou zdánlivě něco jako linie Sportline pro Škodu či R-Line pro Volkswagen. Ze současných modelů můžete verzi GR Sport volit u crossoveru C-HR a kompaktu Corolla, a kdykoliv jsme měli taková auta v testu, nemohli jsme si vynachválit nejenom vnější a vnitřní vzhled, ale hlavně jízdní vlastnosti. Nyní rodinu GR Sport doplňuje i cenami ověnčený model Yaris, s nímž se na trhu setkáme už v prvním kvartálu příštího roku.

Toyotu Yaris jsme letos měli v dlouhodobém testu a z dosavadních reportů jste mohli vyčíst, že se nám fakt líbila. Zatímco testovaná verze Selection Style vsadila na veselé barvičky, chromované doplňky a dvoubarevná 17palcová litá kola, GR Sport je po vzoru svých sourozenců laděn více do sportovna.

Yaris GR Sport má unikátní 18palcová litá kola, masku chladiče s motivem písmene G, zadní difuzor, z nějž i u hybridu čouhá chromovaná koncovka výfuku, a barvu Dynamic Grey, která je dostupná jen u modelů GR Sport. Uvnitř najdete nové dekory, sedadla Ultrasuede s vyhříváním, volant s perforovanou kůží, rudé prošívání, sportovní pedály a spoustu znáčků GR Sport. Na to, jak je yaris malinký, má uvnitř překvapivě hodně místa. Už standardní verze skvěle funguje i jako auto pro dlouhé přesuny (jen se koukněte na ta široká sedadla!), GR Sport k tomu všemu přidává nevtíravý sportovní šmrnc, který jsem si oblíbil jak u corolly, tak crossoveru C-HR.

Pokud jste si až do teď mysleli, že je Yaris GR Sport jenom o doplňcích karoserie a interiéru, byli jste na omylu. Toyota uvádí, že optimalizovala tlumiče i pružiny, vzadu s ohledem na potlačení náklonů karoserie a přizvedávání vnějšího kola v zatáčkách. V podlaze přibyly nové výztuhy karoserie, řízení je rychlejší a přesnější a v podbězích předních a zadních kol přibyly vložky optimalizující aerodynamický odpor. To je docela dost změn na to, abychom o Yarisu GR Sport mluvili jenom jako o módní záležitosti.

Na výběr bude z dvojice motorů. Základní tříválcová patnáctistovka má výkon 92 kW, točivý moment 153 N.m a spolupracuje s inteligentní manuální šestistupňovou převodovkovou iMT s funkcí automatických meziplynů. Zrychlení z nuly na stovku zabere 9 sekund a maximální rychlost činí 180 km/h, rozhodně se tedy nebavíme o líném autě. U běžné verze je v nabídce i převodovka Multidrive S (CVT), o té se ale Toyota u Yarisu GR Sport nezmiňuje.

Hybridní systém je pro Toyotu klíčový a nechybí ani v Yarisu GR Sport. Kombinuje tříválcovou jedna-pětku (68 kW, 120 N.m) se synchronním elektromotorem (59 kW, 141 N.m) a jako u standardního yarisu má výkon 85 kW. Převodovka je hybridní planetová (e-CVT), na stovce budete za 9,7 sekundy a maximálka činí 175 km/h.

Spotřeba hybridu je skoro zázračná: 2,8 až 3,2 l/100 km dle WLTP! Počítejte také s tím, že do hybridu natankujete méně paliva, protože má 36litrovou nádrž místo 42litrové, dodávané s klasickým benzinovým motorem. Ceny pro český trh prozatím neznáme, alespoň u hybridu však odhadujeme něco kolem 600.000 Kč. Aktuálně nejdražší Yaris Tokyo Edition Hybrid totiž dle standardního ceníku stojí 560.000 Kč.