Toyota Yaris Cross si na SUV jen nehraje. Už jsme v ní seděli a známe české ceny

Toyota Yaris Cross rozšiřuje nabídku japonských SUV. Rozměrově ale trochu leze do zelí crossoveru C-HR. Prát se o zákazníky však tyto dva modely nebudou, každý se totiž na svůj segment dívá z trochu jiného pohledu. Zatímco C-HR je spíše stylovka do města, Yaris Cross je ta praktická volba, která se nemá zaleknout terénu, k čemuž má odpovídající výbavu.

Nejde jen o asistent pro sjíždění kopců, jízdní režimy do terénu a oproti yarisu vyšší světlou výšku o tři centimetry. Yaris Cross má i pohon všech kol AWD-i, tedy elektromotor pro zadní nápravu, který se připojuje v případě potřeby. Mimo jiné umí při rozjezdu přidat více točivého momentu na zadní kola, aby se auto nezhouplo. Za běžných podmínek se ale chová jako obyčejná předokolka.

S dostupnými systémy se zaměřuje spíše na Hyundai Kona, Suzuki Vitara či Dacii Duster. Yaris Cross má se svým menším bratrem shodný rozvor 2560 mm, ale díky delším převisům (o 60 mm vpředu a o 180 mm vzadu) je celkově větší a dokonce i o 20 mm širší. V případě volby pohonu všech kol pak budete mít vzadu víceprvkovou nápravu, jinak torzní příčku.

Sympaťák

Sympatie k tomuto autu cítím už od jeho představení. Stejně jako model RAV4 totiž vypadá robustně a nebojí se ostřejších hran. Naživo se dojmy z fotografií jen potvrzují. Auto není jakoby zcucnuté do sebe, ale má hezky vyvážené proporce. Lepšího nastupování si oproti Yarisu asi moc nevšimnete a ani posaz za volantem není nijak výrazně vyšší, což je jenom dobře, protože už ve výchozím modelu se sedí poměrně vysoko.

Místa na hlavu je dost vpředu i vzadu (svažující střechu ať si nechá C-HR), na šířku už je to ale samozřejmě horší, pořád se totiž bavíme o autě městských rozměrů, takže dva větší jedinci se už budou otírat rameny. Rezerva pro kolena na zadních sedadlech by pak mohla být větší i na poměry malého auta. Zajímavostí je pak kufr, který má čtyřkolka vybavená invertorem pod podlahou o 77 litrů menší (320 l vs. 397 l).

Určitě ale oceníte orámovanou síťku místo klasického plata, takže ji při převážení většího předmětu třeba ani nebudete muset odnášet do garáže či skládat na zadní sedadla. Ta jsou mimochodem sklopná v poměru 40:20:40 (nebo 60:40, dle výbavy). Novinka se pak může pochlubit systémem Safety Sense 2.5, umí tedy pomáhat s brzděním, hlídá pruhy a má tempomat napojený na hlídání dopravních značek.

Jen tříválce

Základní jednotkou je tříválcová patnáctistovka Dynamic Force vyráběná v Polsku. Disponuje výkonem 125 koní a pomocí šestistupňové manuální či CVT převodovky pohání přední kola. Čtyřkolka je k dispozici pouze pro hybrid a základní motor je tu na běžnější užívání. To znamená 435.000 Kč za výbavu Active či 470.000 Kč za výbavu Comfort ve spojení s manuálem. Automat lze připlatit u vyšší výbavy za 35.000 Kč.

Tříválec 1.5 Hybrid disponuje kombinovaným výkonem 115 koní (68 kW spalovací motor a 85 kW elektromotor). Verze s pohonem předních kol stojí od 525.000 Kč s výbavou Active a končí na docela mastných 695.000 Kč za Premiere Edition. Příplatek za pohon všech kol činí 40.000 Kč. Je ale dostupný až od výbavy Comfort, takže pod 610.000 Kč to nepůjde.

Hyundai Kona s pohonem všech kol jde nejlevněji koupit s motorem 1.6 T-GDI o výkonu 198 koní, sedmistupňovou dvouspojkou a výbavou Smart za 579.990 Kč. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid s pohonem všech kol AllGrip a manuálem o výkonu 95 kW startuje na částce 563.900 Kč s výbavou Premium.

Nadšence do infotainmentů má Yaris Cross také jak potěšit. Od výbavy Comfort lze za 35.000 Kč osadit vůz systémem Smart Connect s 9palcovým displejem (paket Tech). Apple CarPlay a Android Auto umí bezdrátově, jeho navigace umí ukazovat pevné radary a disponuje i funkcemi pro obsazenost parkovacích v cílové destinaci či ceny paliv. Poslední dvě funkce však na našem území fungují zatím v omezeném režimu.

Do telefonu si pak můžete stáhnout aplikaci MyT, se kterou zjistíte stav paliva v nádrži, aktuální nájezd, data o jízdě a další dnes již běžné funkce. S paketem Premium však budete moct přes telefon upravovat i nastavení klimatizace, zamykat a odemykat či ovládat směrová světla. Tento paket dostanete k paketu Tech s výše zmíněným infotainmentem.

Pro výbavu Executive je pak připravený ještě paket Smart, který obsahuje nový parkovací asistent Toyota Teammate. Ten vám s autem sám zaparkuje podélně i příčně a následně dokonce vyparkuje. Zajímavá je pak funkce zapamatování místa, kdy si auto načte okolí a vy vyberete vhodné místo, které se uloží do databáze. Auto pak na místo samo zaparkuje, ať už přijede z jakéhokoliv směru (tohle musíme vyzkoušet!)

Yaris Cross si můžete koupit jako základ na plechových šestnáctkách s motorem 1.5 Dynamic Force, manuální převodovkou, pohonem předních kol, manuální klimatizací, senzorem šera a 7palcovým infotainmentem za 435.000 Kč, nebo do toho praštit a vzít hybridní čtyřkolku napěchovanou výbavou za 755.000 Kč i s paketem lepšího audia JBL.

Promyslete si to, my se zatím budeme těšit na první svezení, kdy se toho dozvíme mnohem víc. První kusy tady budou na podzim. Oproti klasickému Yarisu se tento model nevyrábí v Kolíně, ale ve Francii.