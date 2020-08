Evropě vyvíjený Yaris je zde i přes ofenzívu SUV dokonce nejprodávanějším modelem Toyoty. Proto si jej Japonci nemůžou dovolit zanedbat a možná také proto jsme se po dlouhé přestávce, způsobené koronavirem, mohli zúčastnit zahraniční prezentace s testovacími jízdami.

Hlavně ať se líbí

S novým yarisem se chce Toyota vydat do přímého souboje s evropskými stálicemi Peugeotem 208 a Renaultem Clio, které taktéž právě získaly nové generace. Z typicky městského vozu se proto v novém vydání stává dospělejší hatchback, s nímž už není žádný problém vyjet na delší cesty po dálnici.

Auto dostalo novou platformu TNGA GA-B a designér Takayuki Nakajima příkaz, ať udělá vůz líbivější a emotivnější. Vytáhl proto blatníky do stran a lehce snížil celé auto o 40 mm. Přestože je o yaris 5 mm kratší (3940 mm), má teď o 50 mm delší rozvor (2560 mm). Marketingový výraz „dynamičtější design“ je tedy tentokrát oprávněný. Tomu odpovídá i agresivnější ztvárnění přední části s obrovskou tlamou masky a zamračenými světlomety. Na zádi se po vzoru moderních trendů koncové svítilny setkávají pomocí černého plastu s červenou linkou.

Po usednutí do vydezinfikovaného vozu pociťujeme také velmi odlišný interiér, působící podstatně dospěleji než v dosavadních yarisech. Sedí se níže (o 21 mm) a dále od okna (o 60 mm), auto nás více obklopuje materiálem.

Multimediální systém se přesunul do volně stojícího displeje na palubní desce a podstatné informace nám teď auto zobrazuje na velkém průhledovém displeji přímo na okně. Japonci mysleli i na odkládací prostory a na palubní desce nacházíme několik šikovně umístěných polic. Špatné to není ani vzadu, kde se redaktor vysoký 186 cm posadí pohodlně sám za sebe a zbývá mu dost místa na nohy, hlava se však nebezpečně blíží stropu.

Nelže nám

Do rukou se nám dostala hybridní varianta s atmosférickým řadovým tříválcem o objemu 1,5 litru, který vychází z dvoulitru ve větší corolle. Právě na tento pohon bude v Evropě Toyota klást největší důraz kvůli emisím. Obě jednotky se tentokrát podařilo sladit ještě lépe. Nástup tříválce nás už tady téměř nikdy neruší vysokým monotónním rykem, jak tomu u jiných hybridů bývá. Dokáže ale ještě lépe jezdit i čistě na elektřinu, na niž se teď rozjede až k hranici 130 km/h.

Především se ale přepracování hybridního systému pozitivně podepsalo na spotřebě. Při první testovací zkoušce, vedoucí centrem Bruselu, dálnicí i po okreskách, jsme jeli normálním tempem a bez pokusů o úspornou jízdu. Na konci cesty ve Waterloo se průměrná spotřeba ustálila na 3,9 l/100 km.

Při cestě zpět na letiště, kdy jsme většinu cesty strávili na silničkách belgického venkova, jsme si už chtěli vyzkoušet i dynamičtější stránku yarisu a přepnuli jízdní režim na power. Hustě osídlené území přílišné dovádění nedovoluje, i tak jsme si ale mohli otestovat, že yarisu sedí spíše poklidná jízda, v zatáčkách už elektronika ráda zasahuje do řízení. Výsledná spotřeba ale na konci dokonce klesla na 3,8 litru, což je spodní hranice oficiálně udávaného údaje dle WLTP.

Výlet po Belgii nám také potvrdil, že nový yaris už vyrostl natolik, že v něm nebude problém vydat se ani na dlouhé cesty. Vlastně si v něm připadáme jako v corolle, na čemž má zásluhu především komfortní podvozek, který krásně tlumí nerovnosti a na dálnici neobtěžuje přílišným hlukem. Na konci testovací jízdy tedy marně přemýšlíme, co se nám na novém yarisu vlastně nelíbilo. Na podrobnější zhodnocení a pořádnou projížďku na rozbitých českých cestách si ovšem musíme ještě pár týdnů počkat.

Kolínský nováček

Pro české zájemce je jistě zajímavý i fakt, že yaris bude vznikat i v továrně v Ovčárech u Kolína spolu s novou generací ayga. Ale ne výhradně tam, zhruba polovina produkce totiž zůstane ve francouzské továrně ve Valenciennes, z níž bude vyjíždět také zvýšený Yaris Cross. Dodávky přitom nebudou rozděleny dle regionů, ale výbav. Český kupující tak může klidně dostat yaris dovezený z Francie.

Nová Toyota Yaris: Technická data a české ceny Motor 1.0 VVT-i 1.5 DF 1.5 DF 1.5 Hybrid Zdvihový objem [cm3] 998 1490 1490 1490 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 53/6000 92/6600 92/6600 celkem 85 Točivý moment [N.m/min] 93/4400 153/4800 153/4800 120/3600 Převodovka 5M 6M CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] 160 180 180 175 Zrychlení 0-100 km/h [s] 14,6 9 10,2 9,7 Spotřeba WLTP [l/100 km] 5,3 4,9 5,1 3,8 Cena Active [Kč] 335.000 - - 445.000 Cena Comfort Style [Kč] - 374.000 409.000 464.000 Cena Selection Elegant [Kč] - 404.000 439.000 494.000 Cena Selection Style [Kč] - 414.000 449.000 504.000 Cena Premiere Edition [Kč] - 429.000 464.000 519.000

Setkání bez lidí

Zahraniční prezentace nových modelů spojené s jízdami patří k běžné rutině motoristických novinářů. Posledního půl roku jsme na ně ovšem mohli kvůli koronavirové krizi leda vzpomínat. Že se věci pomalu vracejí do normálu, nám částečně potvrdilo pozvání na prezentaci nové Toyoty Yaris v Belgii.

Výlet do země poznamenané největším procentem úmrtí na čínský virus na světě však nemohl probíhat stejně volně, jako tomu bylo ještě v únoru, kdy byl Svět motorů naposledy na zahraniční prezentaci. To ostatně potvrzovala věta na konci pozvánky upozorňující, že v Belgii jsou stále povinné roušky venku i uvnitř pod hrozbou mastné pokuty. Ještě na Ruzyni jsme tak navlékli nenáviděné pokrývky úst a zamířili do Bruselu. Na místě je jasné, že se musíme obejít bez společné večeře s dalšími novináři a zástupci automobilky. Každý papír na místě podepisujeme nově vybalenou propiskou, takže jich při odletu máme slušnou zásobu.

V hotelové restauraci sedíme jen v malé české skupince s dvoumetrovou mezerou od nejbližšího stolu a roušky si musíme nasadit, i když jen jdeme na záchod. Místo společné prezentace a následných otázek přímo na vývojáře nás čeká sál naplněný stolečky v sociálním rozestupu a s vydezinfi kovanými iPady na místě.

Nezvyklý je také pohled do tašky, kde se obvykle ukrývá novinářský kit. Tentokrát nedostáváme nic k jídlu, ale lahvičku dezinfekce a roušku. Patnáctiminutová prezentace na iPadu, zahrnující vývojáře v rouškách vtipkujících o karanténě, má své výhody. Tempo přechodu na další stránku si můžeme volit sami a lidé mluvící anglicky s francouzským přízvukem mají titulky, takže jim tentokrát rozumíme.

Nezvyklé je i předání vozu, který má na dveřích nálepku potvrzující jeho dezinfekci. Tou projde hned dvakrát. Zatímco si ve Waterloo vybíráme jídlo pečlivě zabalené do igelitu, které nahradilo v současnosti zakázané bufety, na parkovišti náš testovací yaris opět prochází procesem čištění.

Vzhledem k novým pravidlům v autě jedeme sami, a ne ve dvojicích, jak bývalo zvykem, a proto se také musíme obejít bez tradiční fotky redaktora v interiéru. Že situace opravdu ještě má do normálu daleko, je jasné i při samotné jízdě. Centrum Bruselu je nezvykle prázdné a příliš aut nepotkáváme ani na silnicích v okolí hlavního města Evropy.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.