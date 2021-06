Od čtyř do pěti s přehledem Nová hybridní tříválcová patnáctistovka vychází z dvoulitru známého z modelů Corolla a C-HR. Samotný spalovací motor má výkon 68 kW, točivý moment 120 N.m, nepřímé vstřikování paliva, vysoký kompresní poměr 14,1:1 a termodynamickou účinnost 40 %. Toyota slibuje o 20 % nižší spotřebu paliva než v případě předchůdce, lepší pružné zrychlení na dálnici a akceleraci z nižších rychlostí. Udávaná kombinovaná spotřeba pod 4 l/100 km a možnost jet na elektřinu do rychlosti 130 km/h jsou třešinkou na dortu (dříve 75 km/h). Nová Toyota Yaris Cross do detailu: Jak se z malého auta stalo neohrožené SUV Spalovací motor je kombinován s elektromotorem o výkonu 59 kW a točivém momentu 141 N.m a je součástí nové, menší a lehčí hybridní planetové převodovky e-CVT. Celkový výkon hybridní soustavy činí 85 kW. Nová je i lithium-iontová baterie s větším pracovním napětím (177,6 V místo 144 V), nižším počtem článků (48 místo 120) a menšími rozměry i hmotností (-12 kg). Společně se pomocnou baterií je pod zadním sedákem a nezasahuje do zavazadelníku. Prvních pár stovek kilometrů byl syrový hybridní tříválec o něco hlučnější, usadil se však rychle a teď už o něm víme hlavně pod plynem na dálnici, kde se k němu přidává i aerodynamický svist kolem vnějších zpětných zrcátek a sloupků čelního skla. Yaris je čiperné auto, které drží krok i s německým dálničním provozem, dálnice ale pochopitelně není jeho hlavním teritoriem. Už kvůli spotřebě, která se blíží šesti litrům. Fakticky to není moc a na jednu 36litrovou nádrž i tak ujedete přes 600 kilometrů, hlavní výhody hybridu ale využijete v městském a příměstském provozu. Toyota představuje Yaris Cross ve verzi Adventure. V prodeji bude od září S hybridním yarisem jsme od konce dubna podnikli čtyři výlety napříč republikou a mohu se zaručit za to, že to nebylo nepříjemné. Malá krabička na kolech je překvapivě pohodlná, řízení neunavuje, a navíc je super, že pro dosažení nízké spotřeby není potřeba speciálních dovedností. Hybridní systém funguje naprosto automaticky, přepíná si mezi benzinovým a elektrickým pohonem neznatelně a s větším podílem městského a příměstského provozu spotřeba klesá. Aktuálně jsme na 4,4 litrech na sto kilometrů, v horkých dnech běží klimatizace podle potřeby a obecně se neomezujeme na komfortu. Jezdíme většinou ve dvou a podle předpisů a nepamatuji si, jestli jsem vůbec někdy vůz přepnul do EV módu tlačítkem na středovém tunelu. Dokonce i dva strmé výjezdy z redakčních garáží vůz zvládá na elektřinu úplně sám, tedy aniž bych ho k tomu cíleně vybízel. Nejníže jsme se zatím dostali na 3,9 l/100 km, což odpovídá udávané spotřebě dle metodiky WLTP. Takto bychom na jednu nádrž ujeli 900 kilometrů. Toyota Mirai je konečně krásná! Prohlédli jsme si ji naživo, její čas snad brzo přijde Palubní počítač sice není největší, zobrazuje ale všechny důležité informace včetně procentuálního vyjádření vzdálenosti ujeté čistě na elektřinu (od posledního startu). A to jsou zajímavá čísla! Nedávno jsem jel z Litomyšle do Prahy (Černý Most), což je zhruba 150 km, z toho téměř 90 km po D11. Podle palubního počítače vůz ujel na elektřinu 50 % vzdálenosti. Ještě lepší jsou ranní cesty do práce: vzdálenost 30 km, z toho 8 km po dálnici, zbytek maximálně stovkou. Yaris tvrdí, že dvě třetiny cesty jede na elektřinu. A já nemám důvod mu to nevěřit. Stačí sundat nohu z plynu a okamžitě přepíná na režim EV, efektivně rekuperuje a z kopců mu tu a tam pomůžu přepnutím převodovky e-CVT do režimu B. Nic víc není potřeba.

Co bude dál? Hybridní Toyota Yaris je v redakci Autorevue.cz sedm týdnů a stav ujetých kilometrů se brzy přehoupne přes 5000. Vůz jezdí denně a dělá nám radost. Je to bezproblémový parťák, který se městem protahuje s neuvěřitelnou lehkostí, dokáže držet krok s rychlým provozem, jezdí za málo a ke všemu podle nás dobře vypadá. Yaris je často vnímán jako auto pro holky, a protože pohled žen může být kolikrát o dost zajímavější než neustálé chlapské poznámky o řezání zatáček a citlivosti v řízení, neochudíme vás ani o něj. Máte se na co těšit! TEST Toyota Highlander 2.5 Hybrid AWD-i: Americký Japonec na evropský způsob Na našeho „Jardu“ jsem si v posledních týdnech zvyknul a popravdě řečeno do něj kolikrát usedám raději než do módních SUV, kterých se u nás v redakci točí spousta. Na malinkém půdorysu nabízí velký vnitřní prostor, ovládání nemohlo být snazší a spotřebu 4,4 l/100 km akceptuji. Zároveň ale vím, že to jde i níže, proto si brzy vyzkoušíme malý „eco run". Toyota GT86-R Eco Explorer Marangoni jezdí na čpavek (+ 47x foto) Máme auto za necelých 530.000 Kč (akční cena plus dva příplatky), což na čtyřmetrový hatchback není zrovna málo. Vzhledem k bohaté výbavě a hybridnímu pohonu je však cena pochopitelná. Je to stylové auto, kterému z mého pohledu nic nechybí. Jasně, každý to může vnímat jinak, proto se nestyďte napsat nám do diskuse pod tímto článkem i tipy na další oblasti, na které bychom se mohli zaměřit v dalších dílech. Toyota Yaris: Souhrn cen Základní cena vozidla 350.000 Kč (1.0 VVT-i Active/53 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 524.000 Kč (1.5 Hybrid Sel. Style/85 kW) Cena testovaného vozidla 528.400 Kč (1.5 Hybrid Sel. Style/85 kW) Technické údaje: Toyota Yaris Rok • stupeň výbavy 2021 • Selection Style

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 490 cm 3

Stupeň komprese 14:1

Nejvyšší výkon 68 kW (92 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 120 Nm při 3 600 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,7 s

Nejvyšší rychlost 175 km/h

Převodovka: způsob řazení automatická

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 160 kg • 1 615 kg

Prům. spotřeba: komb. 3,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 560 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 531 mm • 1 528 mm

Rozměr pneumatik 205/45 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 3 940 × 1 745 × 1 500 mm Základní výbava: Sedm airbagů včetně centrálního vpředu, litá 17palcová kola, vyhřívaná přední sedadla, látkové čalounění s prvky z kůže, elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, dálkově ovládané centrální zamykání, bezklíčové odemykání a startování tlačítkem, zadní parkovací kamera, multifunkční tříramenný volant potažený kůží, dvouzónová automatická klimatizace, zpožděné zhasnutí světel, Bi-LED světlomety, přední a zadní mlhovky, LED světlovodná trubice v předních a zadních světlech, zadní spoiler, dekor spodní části mřížky chladiče tmavě stříbrný, černé kryty vnějších zrcátek, dojezdová rezerva, digitální otáčkoměr a rychloměr, černé čalounění stropu, povrchová úprava dveří z hi-tech textilie, výškově nastavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka vpředu, infotainment Toyota Touch 2 s barevnou obrazovkou, dotykový displej (8"), Apple CarPlay a Android Auto, telematické služby MyT, Toyota Safety Sense 2 (adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu, sledování únavy řidiče a rozpoznávání dopravních značek, předkolizní systém s rozpoznáváním chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových a potkávacích světel), asistent rozjezdu do kopce a další. Volitelná výbava: Paket Hybrid: sada prahových lišt pro přední dveře, gumové rohože,

plastový kryt smart klíče (3900 Kč), povinná výbava (500 Kč).