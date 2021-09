Dlouhodobě testovaná Toyota Yaris Hybrid si v redakci Autorevue.cz kroutí šestý měsíc služby. Když jsme si o ní povídali naposledy, byla tak akorát zajetá a připravená na další nálož kilometrů. Během léta jsme se poměrně rychle přiblížili k hranici 15.000 km a to bez ohledu na pohonnou jednotku u Toyoty Yaris znamená nutnost návštěvy servisu. Když jsem zjišťoval, co to obnáší, narazil jsem na férový přístup autorizovaných servisů Toyota. Víte totiž, na čem jste, ještě než zvednete telefon a začnete dojednávat termín.

Toyota má transparentní ceny za pravidelný servis a jsou snadno k nalezení přímo na oficiálních stránkách výrobce. V kalkulátoru servisních úkonů si stačí vybrat službu (Ceník předepsané servisní údržby, Ceník nejčastějších servisních úkonů, Ceník příslušenství), vozidlo, autorizovaného dealera, kategorii (prohlídka dle stavu ujetých kilometrů, nebo času od poslední prohlídky) a hned máte jasno.

Ceny prohlídek se liší dealer od dealera, a to nejen v závislosti na tom, zda je dealer z Prahy, nebo třeba z Ostravy. Kupříkladu Toyota Tsusho z pražských Modřan si za prohlídku aktuální Toyoty Yaris Hybrid účtuje 4490 Kč. V autorizovaném servisu Toyota Louwman Praha vám na stejnou prohlídku stačí 4041 Kč a Autobond Ostrava – Svinov tlačí cenu pod čtyři tisíce. Zatímco ceny za vzduchový a olejový filtr a těsnění olejové zátky se u zmíněných dealerů neliší, ceny za práci, motorový olej, spotřební materiál a ekologickou likvidaci filtrů už ano.

Po domluvě s českým zastoupením Toyoty proběhl servis testovaného Yarisu Hybrid u autorizovaného dealera Toyota Tsusho v Modřanech. Vzhledem k tomu, že vůz po celou dobu testu šlape jako hodinky a nejeví známky závad, šlo všechno hladce. Od předání klíče servisnímu technikovi do přistavení hotového vozu před dealerství uběhla necelá hodina a půl, kterou jsem strávil v pohodlné čekárně s internetovým připojením a slušnou kávou. Technik nabízel i možnost umytí vozu, náš „Jarda“ ale tuto péči zrovna nepotřeboval.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2020: Servisní prohlídka po 15.000 km/1 roce Servis Tsusho Praha-Modřany Louwman Praha-Stodůlky Autobond Ostrava-Svinov Práce (1 h) 1089 Kč 1088 Kč 975 Kč Vzduchový filtr HV baterie (1 ks) 151 Kč 151 Kč 151 Kč Filtr olejový (1 ks) 321 Kč 321 Kč 321 Kč Těsnění olejové zátky (1 ks) 54 Kč 54 Kč 54 Kč Olej motorový 0W-8 AFE (3,6 l) 2657 Kč 2178 Kč 2178 Kč Spotřební materiál 109 Kč 100 Kč 103 Kč Ekologická likvidace filtrů 109 Kč 149 Kč 211 Kč Celkem 4490 Kč 4041 Kč 3993 Kč

Toyota Yaris současné generace má plánovány servisní prohlídky po 15.000 ujetých kilometrech, nebo roce provozu. Záleží na tom, co nastane dříve. Nejpozději v září příštího roku tedy bude muset do servisu znova bez ohledu na to, zda bude mít najeto 30.000 km, nebo ne. Druhá servisní prohlídka je dražší. V Modřanech vyjde na 6008 Kč a zabere více času, proto se i cena za práci zvýší na 1960 Kč namísto 1089 Kč u první prohlídky. Vedle úkonů zahrnutých v první prohlídce vůz čeká i výměna filtru klimatizace (495 Kč) a dostane půl litru brzdové kapaliny (152 Kč).

Olej a brzdovka jsou zároveň jediné kapaliny, které se mění v rámci pravidelných servisních prohlídek do šesti let stáří vozu, nebo ujetí 90.000 km (dál veřejně dostupný servisní plán nevidí). Chladicí kapalina se mění až po 150.000 ujetých kilometrech a následně po každých 90.000 kilometrech.

Další servisní prohlídku Toyoty Yaris 1.5 Hybrid už během našeho dlouhodobého testu nestihneme, i tak nás toho ale ještě dost čeká. V dalším díle se zaměříme na spotřebu paliva a o své poznatky z jízdy se podělí také něžná část naší redakce. Zajímá vás něco konkrétního? Napište nám to do diskuse!

Toyota Yaris: Souhrn cen v době začátku testu (duben 2021) Základní cena vozidla 350.000 Kč (1.0 VVT-i Active/53 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 524.000 Kč (1.5 Hybrid Sel. Style/85 kW) Cena testovaného vozidla 528.400 Kč (1.5 Hybrid Sel. Style/85 kW)

Technické údaje: Toyota Yaris Rok • stupeň výbavy 2021 • Selection Style

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 490 cm 3

Stupeň komprese 14:1

Nejvyšší výkon 68 kW (92 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 120 Nm při 3 600 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,7 s

Nejvyšší rychlost 175 km/h

Převodovka: způsob řazení automatická

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 160 kg • 1 615 kg

Prům. spotřeba: komb. 3,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 560 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 531 mm • 1 528 mm

Rozměr pneumatik 205/45 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 3 940 × 1 745 × 1 500 mm

Základní výbava: Sedm airbagů včetně centrálního vpředu, litá 17palcová kola, vyhřívaná přední sedadla, látkové čalounění s prvky z kůže, elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, dálkově ovládané centrální zamykání, bezklíčové odemykání a startování tlačítkem, zadní parkovací kamera, multifunkční tříramenný volant potažený kůží, dvouzónová automatická klimatizace, zpožděné zhasnutí světel, Bi-LED světlomety, přední a zadní mlhovky, LED světlovodná trubice v předních a zadních světlech, zadní spoiler, dekor spodní části mřížky chladiče tmavě stříbrný, černé kryty vnějších zrcátek, dojezdová rezerva, digitální otáčkoměr a rychloměr, černé čalounění stropu, povrchová úprava dveří z hi-tech textilie, výškově nastavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka vpředu, infotainment Toyota Touch 2 s barevnou obrazovkou, dotykový displej (8"), Apple CarPlay a Android Auto, telematické služby MyT, Toyota Safety Sense 2 (adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu, sledování únavy řidiče a rozpoznávání dopravních značek, předkolizní systém s rozpoznáváním chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových a potkávacích světel), asistent rozjezdu do kopce a další.

Volitelná výbava: Paket Hybrid: sada prahových lišt pro přední dveře, gumové rohože, plastový kryt smart klíče (3900 Kč), povinná výbava (500 Kč).