Toyota vyvinula nový motor spalující vodík. Jeho schopnosti otestuje v motorsportu

Nová Toyota Mirai je důkazem, že japonská automobilka nadále věří vodíku, jakožto palivu budoucnosti a možné alternativě čistých elektromobilů. V tomto ohledu se nyní pouští do nové větve. Kromě využití vodíkových palivových článků pro pohon elektromotorů (jako v Mirai) totiž nyní otestuje i nový motor přímo spalující vodík.

Toyota v Česku vypálila Korejcům rybník. Na trh jako první uvádí vodíkový osobák

Nová přeplňovaná tříválcová jednotka o objemu 1618 cm³ je klasickým pístovým motorem. Skrze upravené palivové vedení a systém vstřikování (odvozené z normálního zážehového motoru) bude ale spalovat stlačený vodík ve směsi se vzduchem. Kromě spálení minimálního množství motorového oleje (což se děje rovněž u zážehových motorů) neprodukuje vodíkový motor žádné emise CO 2 .

Vývoj motorů spalujících vodík namísto benzinu či nafty lze datovat už do 20. let minulého století, přičemž i další velké automobilky jako BMW, Mazda či Ford dříve experimentovaly s jednotkami využívajícími vodík. Do běžné automobilové produkce se nicméně tato technologie nikdy nerozšířila. Relativně větší úspěch tak měla ústrojí s palivovými články, kde je vodík používán pro tvorbu elektrické energie k následnému pohonu elektromotoru.

TEST Toyota Highlander 2.5 Hybrid AWD-i: Americký Japonec na evropský způsob

Toyota nicméně věří, že její dlouholeté know-how z vývoje vodíkových vozů, dnešní technické prostředky a následně testování v motorsportu by mohlo i technologii vodíkových motorů posunout dále. V nejbližší době tedy produkční Toyotu s vodíkovým motorem nečekejme, jde spíše o probádání této větve potencionálního vývoje pohonů na vodík a uhlíkově neutrální dopravy.

Nový vodíkový motor našel místo v závoďáku, který je postaven na základě Toyoty Corolla Sport. Fotky vozu ale Toyota zatím nezveřejnila. Ostrou akci zažije nová technika už na konci května ve 24hodinovém závodě podniku Super Taikyu Series na okruhu Fuji International Speedway.