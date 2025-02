Toyota v Česku stáhla ceny plug-in hybridů. Oblíbené C-HR je teď o více než sto tisíc levnější

České zastoupení značky Toyota oznamuje další kolo svých slevových akcí. Jeho hlavní hvězdou je Toyota C-HR se snížením základní ceny o 110.000 Kč, akční sleva se tak zvýšila až na 180.000 Kč. Vůz ve verzi Comfort Plus získáte při započítání výkupního bonusu již od 799.900 Kč. Pro pořízení lze také využít operativní leasing Kinto One s měsíční splátkou 10.100 Kč bez DPH. K plug-in hybridu Toyota nabízí rovněž v rámci Kinto One wallbox již od 400 Kč bez DPH měsíčně.

Pokud chcete C-HR, ale jezdíte raději bez nabíjení, Toyota pro vás má tradiční hybrid s motorem 1.8 a výbavou Comfort Limited Edition. Ta obsahuje například dvouzónovou klimatizaci, digitální přístrojový štít, dotykový multimediální systém s 8palcovou obrazovkou, LED přední a zadní světla nebo 17palcová kola. K dostání je s akčním zvýhodněním 210.000 Kč již za 649.900 Kč, případně přes operativní leasing od 7300 Kč měsíčně bez DPH.

Pokud pak nahlédnete do kompletního ceníku, u provedení Style je rozdíl mezi klasickým hybridem a plug-in hybridem pouhých 20.000 Kč. V letošním roce také přichází na trh nová výbava Tokyo Edition, která nahrazuje verze GR Sport Premiere Edition a Executive Premiere Edition, s hybridním pohonem startuje na 1.159.900 Kč, PHEV stojí 1.299.900 Kč.

Další zvýhodnění je možné při nákupu plug-in hybridní Toyoty RAV4, u níž sleva dosahuje 100.000 Kč se základní cenou od 1.115.000 Kč. Příplatek za možnost nabíjení kabelem tak oproti klasickému hybridu vychází jen na 80.000 Kč. RAV4 plug-in hybrid s financováním Kinto One vychází na 13.200 Kč měsíčně bez DPH. S výraznou slevou je k dostání také plug-in hybridní Toyota Prius – ta dosahuje až 221.000 Kč oproti ceníkové ceně při výkupu stávajícího vozu, vůz tak vychází na 929.000 Kč. V rámci leasingu pak splátky startují na 12.000 Kč měsíčně bez DPH.