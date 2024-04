Toyota v Česku opět ve velkém zlevňuje! Ceny padají o stovky tisíc i u menších modelů

Toyota v Česku přichází se třetí vlnou slev doprovázených zajímavým výkupním bonusem a možností financování prostřednictvím operativního leasingu Kinto One. Nově se do akce zapojuje SUV Highlander, na kterém ušetříte až 194.000 Kč, ale vezměme to pěkně od začátku. Slevu dostanete už od Ayga X, byť skromných 20.000 Kč, jenže můžete částku zdvojnásobit výkupem stávajícího vozu.

Větší model Yaris je výhodnější o 34.000 Kč a zaujme navýšeným výkupním benefitem 25.000 Kč, resp. 50 000 Kč, pokud půjde o vůz značky Toyota. Zájemcům o ostrou verzi GR Yaris se otevírá předprodej a v případě kupé GR 86 zbývá jen 37 vozů skladem. Ihned k odběru je také Yaris Cross, kde v případě modelového ročníku 2022 ušetříte 90.000 Kč, u modelu roku 2024 pak 50.000 Kč. Také zde platí výhodnější sazba výkupu.

Velice solidní ceny najdete i u rodiny Corolla. Sedan loňské verze je levnější napříč všemi výbavami i motorizacemi a ten letošní koupíte se slevou 130.000 Kč. Corolla Touring Sports je dostupnější o 105.000 Kč a v případě loňského modelu až o 132.000 Kč. Celkem 150.000 Kč zůstane v rozpočtu, pokud si pořídíte loňské provedení hatchbacku. Když dáte stávající vůz do výkupu, dostanete dalších 25.000 Kč.

V segmentu SUV lákají současné modely Corolla Cross a C-HR. V prvním případě ušetříte 115.000 Kč, ve druhém 125.000 Kč a pokud si vyberete loňské skladové C-HR, dosahuje sleva až 215.000 Kč. I zde je dostupná výhodnější podoba výkupu stávajícího vozu. RAV4 koupíte za cenu o 130.000 Kč nižší ve všech verzích s výkupním bonusem 45.000 Kč u verze 4x2 a 35.000 u provedení 4x4.

Když se vrátíme mezi sedany/liftbacky, čeká na nás plug-in hybridní model Prius se slevou 131.000 Kč a výkupním bonusem 25.000 Kč. Nejvíce ušetříte na skladové vlajkové lodi Camry, konkrétně 240.000 Kč. Součástí akční nabídky je i vodíková Toyota Mirai, na kterou dostanete státní dotaci 300.000 Kč a dalších 190.900 Kč od Toyoty.