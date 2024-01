Toyota v Česku o víkendu opět zlevní auta. I žhavá novinka vám ušetří přes 100 tisíc

Všichni víme, že to s elektromobilitou a ekologickými pohony není v Česku žádná sláva. Na vině je nízká podpora dotačních programů, které by kompenzovaly jejich vyšší ceny. Zatímco ve většině zahraničních zemí podpora končí, česká vláda vyhlásila koncem loňského roku příspěvek na nákup elektromobilu nebo auta na vodík. Jenže to se týká pouze právnických osob a ještě při nákupu na úvěr.

Toyota ale není typickou fleetovou značkou a má i širokou základnu v soukromé sféře. Proto se rozhodla nabídnout zvýhodněné modely i jim v rámci Toyota víkendu naplánovaného na 27. až 28. ledna.

Nejvíce peněz ušetříte při nákupu limuzíny Camry, jejíž cenu Toyota snižuje o 240.000 Kč. Druhou největší slevu dostanete na předchozí generaci crossoveru C-HR a to 215.000 Kč. Aktuálně totiž do prodeje vstupuje jeho nástupce. Toyota víkend bude jednou z prvních příležitostí si jej prohlédnout, otestovat a případně koupit se zvýhodněním 125.000 Kč.

Letošní Corolla sedan vyjde levněji o 160.000 Kč a na loňském modelovém ročníku praktické verze Touring Sports ušetříte 150.000 Kč. Na Corollu Cross poskytne Toyota zvýhodnění 110.000 Kč. Milovníci SUV nepřijdou zkrátka ani při nákupu RAV4. U ní spadne cena o 130.000 Kč.

Libovolně můžete využít značkový operativní leasing KINTO One, s nímž získáte RAV4 za 9900 Kč bez DPH měsíčně a Corollu Touring Sports za 5990 Kč bez DPH měsíčně.

Když se vrátíme ke státní dotaci, tak v případě nákupu Toyoty bZ4X činí až 500.000 Kč. Stát firmě přispěje 200.000 Kč bez DPH a Toyota doplatí zbylých 300.000 Kč. Akce se vztahuje i na užitkové vozy.