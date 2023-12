Toyota už není o hybridech. Dvojice elektrických crossoverů se možná převlékne i do jiných značek

Jeden elektromobil Toyotě stačit nebude. S novými zástupci vyrazí rovnou do nejvíce konkurenčních segmentů.

Toyota se globálně spoléhá zejména na hybridní pohony a s elektromobilitou je velice opatrná. Aktuálně nabízí pouze jeden bateriový model, a to bZ4X o velikosti RAV4. Jenže v Evropě převládá zájem o menší modely postavené na platformě AB, tedy Yaris a Yaris Cross. To znamená, že do budoucna se bez elektromobilu obdobné velikosti neobejde.

To naznačuje i koncepční vůz Urban SUV Concept připravující půdu pro sériový model naplánovaný na rok 2025. Konkurovat bude vozům jako je Volvo EX30, Jeep Avenger nebo Audi Q4 e-tron. S délkou 4,9 metru je studie mírně nadhodnocená. Toyota říká, že rozměry jsou celkově větší, ale proporcemi odpovídá finální podobě. Bude tedy o cca 700 mm kratší.

Jinak mu zůstanou lomené světlomety tvaru C spojené LED páskem nahrazujícím tradiční masku chladiče. Robustní a odvážnou povahu mu dodává mohutná plastová ochrana. Zejména vzadu sahá až k víku kufru. Tam nás upoutají propojená LED světla. Interiér zůstává tajemstvím, ale bude asi střídmější odnoží bZ4X.

Kvůli snížení nákladů se předpokládá společný vývoj se Suzuki v rámci partnerství stvrzeném v roce 2017. Vždyť dnes si můžeme koupit Suzuki Across a Swace, což jsou přeznačkované Toyoty RAV4 a Corolla Touring Sports. Lexus budoucí využití nevyvrátil, ale momentálně se plně soustředí na uvedení základního modelu LBX. Ten má již na kontě 4000 objednávek.

Technické detaily připravovaného crossoveru automobilka tají a zveřejní je během příštího roku. Zatím se proslýchá možnost výběru ze dvou kapacit baterií i pohonu jedné či obou náprav. Kapacity baterií by se mohly pohybovat mezi 50 až 70 kWh s dojezdem kolem 450 km. Vzhledem k velikostnímu poměru vůči bZ4X by se novinka mohla jmenovat bZ2X, ale Toyota si brousí zuby i na větší SUV, které by současnou čtyřku překonávalo.

Řeč je o SUV vycházejícím z konceptu Sport Crossover. Dynamického ducha dává najevo nejen názvem, ale také splývavou zádí ve stylu kupé. Ta je momentálně v kurzu. Přijal ji Citroën ë-C4 X i Peugeot e-3008. Vůz působí dospěleji nejen rozměry, ale i hladkými tvary a přídí podobnou Priusu. Zajímavostí jsou stejně lomená i zadní světla. Celkem se do roku 2026 máme dočkat šesti elektromobilů.