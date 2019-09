Toyota ukázala nový Land Cruiser. Vypadá jako ze staré školy a koupíte ho na jediném místě

Koukněte se na současnou generaci evropské Toyoty Land Cruiser… a pak se vraťte do naší galerie. Můžete bědovat, že známý off-road od japonské automobilky pořádně ztloustl do formy moderního SUV, pokud ovšem chcete zpátky do minulosti, doporučujeme výlet do Jižní Afriky, kde ještě stále seženete Land Cruiser starší řady 70 a teď navíc ve speciální edici.

Novinka s kompletním názvem Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib vychází z pick-upu modernizované řady 70 a dle posledního slovíčka v názvu je zřejmé, že odkazuje na známou poušť Namib v jihozápadní Africe, tedy nejstarší poušť na světě. Což ke speciálnímu Land Cruiseru jaksi ladí, když se ani zdaleka nepřibližuje „standardům“, které byste čekali u evropského Land Cruiseru.

Tady jde stále ještě o drsný pravověrný off-road, u kterého je největší komfortní novinkou oproti standardním verzím řady 70 klimatizovaná přihrádka před spolujezdcem a nový střešní panel s odkládacím prostorem a LED osvětlením pro zadní sedačky. Pro informaci, dotykový infotainment s rádiem, navigací a Bluetooth konektivitou se v jihoafrickém Land Cruiseru 70 nachází již delší dobu.

Očividně se ale Namib zaměřuje na dodatečnou terénní výbavu ve formě ochranného předního nárazníku, dodatečných světlometů, zvýšeného sání motoru, dále upraveného podvozku (ve spolupráci s místním off-road expertem na Toyoty) a kol na větších pneumatikách Cooper Discoverer S/T Maxx o rozměru 265/75/R16. Aby se neřeklo, samozřejmostí je pár odznáčků speciální verze Namib.

Pod kapotou Land Cruiseru Namib pak najdete i starou dobrou strojovnu. Přesněji 4,5litrový naftový osmiválec o výkonu 151 kW (205 koní) a točivém momentu 430 N.m. Pohon všech kol je samozřejmostí, stejně jako manuální převodovka s redukcí. Za výbavu po stránce bezpečnosti čekejte maximálně ABS a airbag řidiče a spolujezdce.

Cenovka speciální edice Namib začíná na 893.600 jihoafrických randů, tedy v přepočtu asi 1,4 milionu korun.