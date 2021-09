Toyota Tundra se vrací v třetí generaci. Nadchne živnostníky i bez osmiválce?

Druhá generace drsňácké Tundry byla ve výrobě dlouhých patnáct let – nejvyšší čas na novou verzi. Ta ctí současný designový jazyk Toyoty, má tedy rozměrnou přední mřížku, výrazné blatníky a vysoko uložená přední světla. Oproti předchůdci dostává také elegantnější záď s vertikálně uloženými světly s 3D efektem a zapuštěným nárazníkem. Korba je vyrobena z odolného materiálu a má hliníkové výztuhy, její sklopná dvířka jsou o 20 procent lehčí, než dříve, a dají se otevírat tlačítkem na klíčích. Najdeme zde dostatečně silné osvětlení a také zásuvku, která s přehledem zvládá dobíjení aku nářadí.

Nová Toyota Land Cruiser 300 oficiálně: Skoro vše zůstalo při starém. Bohudík!

Po technické stránce Tundra vykročila do nové éry – hlavně co se týče podvozku. Vzadu místo listových per nově najdeme zavěšení typu multi link s vinutými pružinami, což jsou dobré zprávy pro jízdní vlastnosti i komfort. Na kouli zvládne téměř pět a půl tuny a na korbě 880 kilogramů. Volitelně lze dostat verzi TRD Pro s tlumiči Fox, předním stabilizátorem a zakrytovanou spodní částí. Poprvé je k dispozici adaptivní odpružení.

Toyota RAV4 Hybrid 4x4 je teď drsnější. S verzí Adventure přichází modernizace

Osmiválec s objemem 5,7 litru z minulé generace skončil. Nahradil ho tříapůllitrový šestiválec s dvěma turby, naladěný na 290 kW a 649 Nm. Můžete si ale dopřát i verzi i-Force Max s 326 kW – extra sílu zde dodává integrovaný motor generátor mezi spalovací jednotkou a desetistupňovou převodovkou.