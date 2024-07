Toyota spouští prodeje svého největšího užitkáče Proace Max. K zákazníkům dorazí na podzim

V České republice je nyní k objednání největší užitkový model značky Toyota. Vůz je jako dodávka nabízen ve třech délkách (5413 mm, 5998 mm, 6363 mm), třech výškách (vnitřní 1662 mm, 1932 mm a 2172 mm) a také v provedení Heavy se zesíleným odpružením, extra výztuhami, většími koly a brzdami. Objem nákladového prostoru se pohybuje od 10 do 17 krychlových metrů.

Pohon má na starost naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru s výkonem 88, 103 nebo 132 kW, který je možné kombinovat s šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovou automatickou převodovkou. V základní výbavě Active nabídne zadní parkovací kameru, rozpoznávání značek, manuální klimatizaci nebo třeba pětipalcový multimediální displej.

Vyšší provedení Comfort přidává například 10“ displej s online navigací a podporou Android Auto či Apple CarPlay, zadní dveře s otevíráním do 270 stupňů, automatickou klimatizaci nebo full LED přední světlomety. Ceny startují na 815.000 Kč bez DPH, nejpoptávanější varianta Proace Max s motorem o výkonu 103 kW, manuální převodovkou a karoserií L3H2 ve výbavě Active vyjde na 1.010.000 Kč bez DPH. V ceně dostáváte automaticky záruku na pět let nebo 250.000 km. Elektrický pohon přijde do nabídky později, stejně jako samotné šasi, platforma a valník.

Active L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 120 KM 6 M/T 3.3 815.000 Kč 840.000 Kč 870.000 Kč - - - 140 KM 6 M/T 3.5 880.000 Kč 905.000 Kč - - - - 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy - - 955.000 Kč 980.000 Kč 985.000 Kč 1.010.000 Kč 140 KM 8 A/T 3.5 950.000 Kč 975.000 Kč - - - - 140 KM 8 A/T 3.5 Heavy - - 1.025.000 Kč 1.050.000 Kč - - 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy - - 995.000 Kč - 1.025.000 Kč 1.050.000 Kč 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy - - 1.065.000 Kč 1.090.000 Kč 1.095.000 Kč 1.120.000 Kč