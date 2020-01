Toyota šokuje stavbou vlastního města. Woven City vypadá jako ze sci-fi hororu

Veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas je již v plném proudu a firmy z celého světa ukazují své nejžhavější novinky. Samsung se tasí s telefony, Sony s novým logem herní konzole Playstation a LG má chytrý skleník pro ty, kteří doma nemají zahradu.

K těmto technologickým gigantům se v minulosti začaly postupně přidávat i automobilky. Jen v loňském roce zde došlo k četným zásadním oznámením. Není se čemu divit, automobily se čím dál více rozšiřují i do počítačové sféry a některé z nich si na CES dokonce odbyly premiéru.

Letošnímu ročníku výstavy prozatím z automobilek dominuje Toyota. Veřejnost totiž šokovala novým městem. Čtete správně, japonský gigant a jedna z největších a nejvýznamnějších automobilek na světě, se chystá na výstavbu vlastního supermoderního města pod horou Fudži. I když, rozloha jen lehce přes sedmdesát hektarů značí spíše vesničku.

Tento ambiciózní projekt dostal název Woven City. Woven se dá z angličtiny přeložit jako utkaný nebo pletený. Nejde o náhodu, celé město bude totiž kompletně propojený a soběstačný ekosystém, jehož bude pohánět jen a pouze vodík. Grafiku tkaniny proto najdete i na znaku města.

Žít zde budou zkušení výzkumníci, kteří budou pracovat na autonomních technologiích, robotice, chytrých domech a umělé inteligenci. Nezní vám to jako skvělý námět na sci-fi horor? Futuristický design tohoto projektu má na starosti dánský architect Bjarke Ingels, který stojí ve vedení společnosti Bjarke Ingels Group.

Není překvapením, že Ingels, stejně jako každý účastník na projektu, musel myslet ekologicky. Hlavním materiálem budov se tak stalo dřevo. Na střechách budou umístěny solární panely, které budou sekundovat palivovým článkům.

Nejvíce vás asi zajímá místní doprava. Ta bude řešena třemi druhy ulic. Ten první je určený pro tradiční automobily, druhý pro chodce a třetí slouží jako promenáda parkem. Na hlavní tahy pak budou moct pouze bezemisní a plně autonomní automobily. Nikdo ale asi nečeká, že by si vědci nakupovali vlastní auta. Většina z nich bude využívat kyvadlovou dopravu přímo od Toyoty.

Tento koncept chytrého města budoucnosti se začne přetvářet ve skutečnost již příští rok, kdy se má poprvé kopnout do země. Tak snad to bude bezemisním bagrem. Bydlet by zde mělo dva tisíce lidí, postupem času se však číslo může navýšit.

Tito šťastlivci budou bydlet v hypermoderních domech plných robotů, kteří jim budou pomáhat s každodenním životem. Akio Toyoda je z projektu nadšený. Slibuje si od něj, že si lidstvo zkusí jaké je to žít v uzavřeném soběstačném ekosystému s umělou inteligencí.

Toyota patří ke světovým lídrům na poli hybridních automobilů a již dlouho koketuje i s palivovými články. Jako technologický gigant je tak tím pravým, kdo by se měl do podobného projektu pustit.