Standardní provedení má tři řady sedadel, toto nové do prostoru místo zadních sedaček přidává variabilní boky a podlahu s možností vybrat si ze čtyř sad modulárních doplňků, nebo si sestavit vlastní kombinaci stolků, sezení, spaní a pracovního prostoru. Zdroj: Toyota

Různé prvky se dají prakticky libovolně kombinovat, takže z auta můžete udělat prostor pro jakoukoliv aktivitu pracovního či soukromého rázu. Zdroj: Toyota

Toyota Sienta stojí na platformě GA-B, stejně jako aktuální Yaris. Na délku má 4260 mm, široká je 1695 mm a stejně tak měří na výšku. Zdroj: Toyota

Toyota Sienta měří jen lehce přes čtyři metry. Přesto může být kanceláří, obývákem i ložnicí

Richard Herbich
8. srpna 2025

Kompaktní minivan z Japonska dostal modulární vnitřek s bezpočtem konfigurací.

Model Sienta vyrábí značka Toyota již od roku 2003. Jde o malé MPV s posuvnými dveřmi, první verze vznikala do roku 2015, druhá skončila v roce 2022 a nyní zde máme třetí generaci, u níž byla právě představena speciální verze Juno. Standardní provedení má tři řady sedadel, toto nové do prostoru místo zadních sedaček přidává variabilní boky a podlahu s možností vybrat si ze čtyř sad modulárních doplňků, nebo si sestavit vlastní kombinaci stolků, sezení, spaní a pracovního prostoru.

Sada Chill učiní ze zadní části vozu prostor pro relaxaci s dvoudílnou lavičkou a stolkem, verze Refresh dodá podstavce pro dorovnání schodu v místě pro nohy v druhé řadě a umožní tak pohodlné spaní. Varianta Focus přináší příčně uložený stolek a sezení, z auta se tak stává kompaktní pojízdná kancelář. Sienta se sadou Comfort pak umožňuje udělat z interiéru mini-obývák. Různé prvky se dají prakticky libovolně kombinovat, takže z auta můžete udělat prostor pro jakoukoliv aktivitu pracovního či soukromého rázu.

Toyota Sienta stojí na platformě GA-B, stejně jako aktuální Yaris. Na délku má 4260 mm, široká je 1695 mm a stejně tak měří na výšku. Poháněna je benzinovou patnáctistovkou, která může být doplněna hybridním systémem, k mání je jako předokolka nebo s elektrickým 4x4 pod názvem E-Four, které k přednímu elektromotoru o výkonu 59 kW přidává 2,2kW elektromotor na zadní nápravu.

Zajímavostí je vnitřní čalounění odolné proti mastnotě a pachům, dostupné ve třech barvách. Ceny začínají v přepočtu na zhruba 520 tisících korunách, jednotlivé sady doplňků jsou dostupné za 23 až 46 tisíc korun. Do Evropy se bohužel nedováží, ale zákazníky by si zde jistě našla.

