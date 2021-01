Toyota si opět registrovala název Celica. Zatím se netěšte, nemusí to nic znamenat

Japonská automobilka si nechala u amerického patentového úřadu zapsat název Celica – a ne poprvé, naposledy tak učinila v roce 2017. Ještě než začneme jásat nad možným návratem dalšího sportovního modelu, je nutné zmínit, že různí výrobci si nechávají takto registrovat různé názvy, které buď použijí, nepoužijí, nebo si je schovávají pro případné budoucí modely.

V případě Toyoty by však tentokrát teoreticky mohlo něco zajímavého vzniknout. Díky vysokým prodejům hybridů si může dovolit nabízet třeba novou GR Supru (další ikonický název), nejnovější GR Yaris a slibně to vypadá i s další generací GT 86 na bázi spolupráce se Subaru, které již představilo nové BRZ.

Zdá se však, že nová generace GT 86 neponese název Celica – zřejmě půjde o GR 86, což naznačovaly i tajemné úsměvy manažerů Toyoty při vznesení dotazu na toto označení při loňské prezentaci budoucího směřování značky. Dojde tím k sjednocení názvů všech sportovních modelů i akčněji střižených výbav těch civilních, například Corolly GR Sport nebo Yarisu Cross.

Dle vyjádření asistenta vývoje Supry z roku 2018 automobilka skutečně chtěla Celicu oživit, a to ve formě čtyřkolky, kterou by se odlišila od Supry a GT 86. K jejímu vývoji by byl stejně jako u Supry vybrán technologický partner (v tomto případě BMW) nebo jako u GT 86 Subaru.