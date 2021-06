Toyota se do elektromobilů nehrne. Sází hlavně na hybridy a vodík, zákazník si vybere

Zatímco některé automobilky se zřejmě snaží předhánět v tom, která co nejdřív ukončí výrobu spalovacích motorů, Toyota nechce vsázet na jedinou kartu. Stopku tradičnímu druhu pohonu vyhlásily už například Volvo, Audi, Ford pro své evropské osobní modely nebo General Motors. Toyota na výročním zasedání akcionářů oznámila, že je příliš brzy na to, aby se soustředila na jedinou možnost.

„Někteří lidé milují bateriové vozy, ale jiní nevnímají současné technologie jako praktické,“ prohlásil šéftechnik značky Masahiko Maeda. „Nakonec je důležité to, co si zákazníci vyberou,“ dodal. Svou roli v přístupu značky také hraje přístup k celkovým emisím vozu v rámci jeho životního cyklu, které zahrnují i materiálově náročnou výrobu baterií.

Různé technologie by si podle Toyoty měly mít možnost konkurovat a trh určí, co je nejlepším řešením. Značka proto plánuje investovat do hybridní techniky a palivových článků až do roku 2050. Nicméně pracuje i na elektromobilech. Nedávno představila koncept SUV s názvem bZ4X, které vzniklo na platformě e-TNGA ve spolupráci se Subaru. V prodeji by mělo být v polovině příštího roku.