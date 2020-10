Toyota RV-2 přesně definovala 70. léta. Nadějný obytňák to do výroby nedotáhl

Pokud chcete v dnešní době vyrazit na dovolenou v autě a následně ji v něm trávit, máte opravdu nepřeberné množství možností, jak svůj výlet realizovat. K dispozici jsou karavany, obytné vozy či kempingové vestavby. S myšlenkou přespávání v autě si ale automobilky pohrávají již od pradávna.

Dnes se podíváme na kousek, který v roce 1972 představila Toyota. Tehdy ukázala světu koncept RV-2, což byl na pohled pěkný aerodynamický hybrid mezi kupé a karoserií shooting brake. Vznikl na základě modelu Toyota Corona a pod kapotou měl řadový šestiválec o objemu 2,6 litru, který jej dokázal rozjet až k hranici 200 km/h.

Interiér vozu byl luxusní. Většina povrchů byla čalouněná a nechyběla elektricky stahovatelná okna či klimatizace. V zadní části byste pak po stranách našli lavice a uprostřed velmi huňatý koberec. Právě vzadu bylo totiž největší kouzlo celého vozu. Střecha se v zadní části dala rozevřít a vznikl tak perfektní základ pro stan.

Toyota RV-2 měla tedy fungovat jako obytný vůz v utajení. Přes den by šlo o luxusní auto pro dojíždění do práce a o víkendu by se s ní dalo jezdit kempovat k lesu. Třešničkou na dortu pak byla dynamika šestiválcového motoru, což bylo pro Američany vítanou změnou. Japonci totiž vozili do Ameriky především ekonomické vozy.

Koncept vznikl v době, která podobným vozům přála. Hippies tehdy přešli už jen na víkendový režim a přes týden se snažili chodit do práce. Styl a hromada čalouněných povrchů pak jasně definují 70. léta v Americe. Není divu, že se koncept objevil i na stránkách časopisu Penthouse. Lechtivé fotografie si však budete muset najít sami.

Variabilita vozu snad neznala mezí. Pod podlahou se ukrýval skládací stolek, uvnitř přespala až čtveřice lidí a čalouněné víko zavazadlového prostoru vytvořilo po otevření pohodlnou sedačku. Stolek a boční lavice se z vozu daly dokonce vyndat a usadit třeba okolo táboráku, zatímco sklopená sedadla ve voze tvořila postel.

Toyota po představení vozu spustila reklamní kampaň, která zaznamenala pozitivní ohlasy. Vůz byl i na autosalonu v New Yorku. Američané z něj byli nadšení a někteří dealeři prý již posílali první objednávky. Bohužel však vůz dostal přímo od Toyoty stopku a po konceptu se slehla zem. Jeho osud je nyní neznámý.